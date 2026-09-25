Użytkownicy Netfliksa mają w czym wybierać, jeśli chodzi o produkcje dokumentalne. Serwis posiada imponującą kolekcję seriali opartych na faktach, w tym tych o prawdziwych zbrodniach. Mroczne tytuły koncentrują się na owianych złą sławą seryjnych mordercach, szokujących przestępstwach i mozolnych śledztwach, które nigdy nie zostały wyjaśnione. Na jakie seriale true crime na Netfliksie warto zwrócić uwagę? Oto TOP 15 tytułów.

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Netflix - najlepsze seriale true crime. TOP 15 produkcji

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The Confession Killer

"The Confession Killer" to jeden z najlepszych seriali true crime na Netfliksie. Opowiada on prawdziwą historię Henry'ego Lee Lucasa, który na początku lat 80. przyznał się do popełnienia setek morderstw. Mimo że nie znaleziono dowodów na każdą zbrodnię, mężczyzna bardzo szczegółowo opisał sposób, w jaki zostały popełnione zbrodnie. Tymczasem dziennikarze i prawnicy zaczęli zwracać uwagę na wątpliwość chronologię wydarzeń oraz niepewne testy DNA.

The Confession Killer. Fot. materiały prasowe Netflix

Schody

Historia opowiedziana w serialu dokumentalnym "Schody" stała się inspiracją do stworzenia uwielbianego thrillera. Sprawa dotyczy autora kryminałów, Michaela Petersona, który został oskarżony o zabójstwo swojej żony, Kathleen. Kobieta została znaleziona martwa na dole schodów w ich domu. Batalia sądowa w tej sprawie toczyła się przez 16 lat.

Schody. Fot. materiały prasowe Netflix

Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty

Temat Jeffreya Epsteina ożył za sprawą ujawnienia akt. Widzowie, którzy chcą zagłębić się w tę sprawę, powinni zapoznać się z serialem "Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty". Produkcja koncentruje się na Epsteinie, seryjnym przestępcy seksualnym, któremu udało się zgromadzić niewyobrażalny majątek, prowadząc międzynarodową siatkę handlu ludźmi i przemocy seksualnej. W 2008 roku Epstein zawarł z rządem tajny układ, dzięki któremu mógł uniknąć dożywocia i nadal wykorzystywać kobiety.

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Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty. Fot. materiały prasowe Netflix

The Keepers

"The Keepers" porusza szokują sprawę zabójstwa siostry Catherine Cesnik. Zakonnica, która nauczała religii rchidiecezjalnym liceum Keough, w zaginęła w listopadzie 1969 roku. Finał poszukiwań był tragiczny - 2 miesiące po zaginięciu odnaleziono jej ciało. Mordercy nigdy jednak nie odnaleziono. Teraz, niemal 50 lat później, dwie byłe uczennice siostry Cesnik podejmują własne śledztwo, chcąc odkryć prawdę na temat jej morderstwa. Rozpoczynają tym samym lawinę przerażających odkryć.

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The Keepers. Fot. materiały prasowe Netflix

Bardzo dziki kraj

Jednym z najlepiej ocenianych seriali true crime Netfliksa jest "Bardzo dziki kraj". Serial opowiada historię lidera kontrowersyjnej sekty, który tworzy utopijne miasto na pustyni w Oregonie. Kiedy popada on w konflikt z sąsiadami, sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli.

Bardzo dziki kraj. Fot. materiały prasowe Netflix

Morderstwo po amerykańsku: Laci Peterson

"Morderstwo po amerykańsku: Laci Peterson" koncentruje się na jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych we wczesnych latach 2000. W Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2002 roku, będąca w 8. miesiącu ciąży Laci Peterson znika ze swojego domu w Modesto w Kalifornii. Zaginięcie kobiety zgłasza jej mąż, Scott Peterson, który twierdzi, że tamtego ranka wybrał się na ryby do Berkley Marina, natomiast jego ciężarna żona zaoferowała, że wybierze się na spacer z psem. Kiedy mężczyzna wrócił do domu, okazało się, że Laci już tam nie było. Kiedy media nagłaśniają historię zaginionej kobiety, policja zaczyna być coraz bardziej sceptyczna wobec męża Laci.

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Morderstwo po amerykańsku: Laci Peterson. Fot. materiały prasowe Netflix

Synowie Sama: Droga w mrok

David Berkowitz, jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców w historii, został skazany za popełnienie sześciu morderstw w Nowym Jorku w latach 1976-1977. Twierdził, że to przez przemawiającego przez psa sąsiada szatana popełnił zarzucane mu zbrodnie. I właśnie ten trop sprawił, że dziennikarz Maury Terry zaczął podejrzewać, że za morderstwami Berkowitza stoi satanistyczna sekta. Dokument "Synowie Sama: Droga w mrok" ukazuje śledztwo dziennikarza obsesyjnie pochłoniętego sprawą Berkowitza, który próbuje udowodnić swoją tezę o tym, że sprawa mordercy ma drugie dno.

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Synowie sama: Droga w mrok. Fot. materiały prasowe Netflix

Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera

O mordercy Jeffrey'u Dahmerze było głośno za sprawą fabularnej produkcji o psychopatycznym mordercy, która zadebiutowała na Netfliksie jesienią 2022 roku. Serial opowiada historię tytułowego Jeffreya Dahmera, który w latach 1978-1991 zamordował 17 młodych mężczyzn. Miniserial "Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera" to zbiór rozmów z mężczyzną oraz autentyczne urywki z telewizji, gdy odkryto tożsamość mordercy.

Rozmowy z mordercą: Taśmy Jeffreya Dahmera. Fot. materiały prasowe Netflix

Making a Murderer

"Making a Murderer" przybliża widzom historię Stevena Avery'ego, który w wyniku sfabrykowania przez policję dowodów jego winy przebywał w więzieniu przez wiele lat. Początkowo mężczyzna został skazany za przestępstwo, którego nie popełnił - kiedy 2003 roku okazało się, że jego DNA jest niezgodne z tym, które znajdowało się na ciele ofiary, Avery po 18 latach wyszedł na wolność. Więzienie szybko się jednak o niego upomniało - 2 lata później zaginęła fotografka Tereasa Halbach, a dowody wskazywały właśnie na Stevena. Mimo że sprawa zawierała wiele nieścisłości, Steven Avery został skazany na dożywocie. Serial dokumentalny Netfliksa śledzi tę szokującą historię.

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Making a Murderer. Fot. materiały prasowe Netflix

Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę

Pierwszą ofiarą Richarda Ramireza była dziewięcioletnia dziewczynka. Od tego momentu w 1985 roku mężczyzna w słonecznym Los Angeles zamordował szesnaście osób. Miniserial dokumentalny przedstawia historię jednego z najgroźniejszych seryjnych morderców w Ameryce, a także pościg za mężczyzną. Próbowali go schwytać młody detektyw Gil Carillo oraz śledczy z wydziału zabójstw Frank Salerno.

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Richard Ramirez: Polowanie na seryjnego mordercę. Fot. materiały prasowe Netflix

Rozpruwacz z Yorkshire

"Rozpruwacz z Yorkshire" koncentruje się na historia Kuby Rozpruwacza, owianego złą sławą mordercy. Jest ona szczególnie intrygująca, ponieważ tożsamość przestępcy nigdy nie została zidentyfikowana. Znane są natomiast brutalne metody, jakie stosował - Kuba Rozpruwacz podcinał gardła swoim ofiarom i wydobywał ich wnętrzności. W miniserialu Netfliksa przedstawione zostają próby policji, która pod koniec lat 70. usiłuje dojść do prawdy i odpowiedzieć na pytanie, kim naprawdę był rozpruwacz z Yorkshire w XIX wieku.

Rozpruwacz z Yorkshire. Fot. materiały prasowe Netflix

Aaron Hernandez: W głowie mordercy

"Aaron Hernandez: W głowie mordercy" to historia o człowieku, który dopuścił się morderstwa, za którym nie stał żaden motyw. Sprawa z serialu dotyczy Aarona Hernandeza, kapitana drużyny New England Patriots, który został skazany za zabójstwo futbolisty Odina Lloyda. Mężczyzna trafił do więzienia, jednak nie zagrzał tam miejsca - po 5 dniach za kratami powiesił się w swojej celi. Miniserial Netfliksa analizuje dogłębnie motywy działań Hernandeza oraz stawia pytanie, w jaki sposób mężczyzna jego pokroju stał się mordercą.

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Aaron Hernandez: W głowie mordercy. Fot. materiały prasowe Netflix

Rozmowy z mordercą: Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego

Serial "Rozmowy z mordercą: Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego" koncentruje się na jednym z najbardziej przerażających seryjnych morderców w XX wieku. Trudne dzieciństwo, wychowywanie przez ojca żelazną ręką oraz nieudane małżeństwa doprowadziły do tego, że mężczyzna zabił ponad 30 młodych mężczyzn i chłopców. Kilkadziesiąt ciał zakopał pod swoim domem. Mroku całej historii dodaje fakt, że Gacy przez pewien czas zajmował się charytatywnymi występami w szpitalu przed chorymi dziećmi jako klaun. Netflix ujawnia taśmy, które zostały nagrane podczas rozmowy z mordercą.

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Rozmowy z mordercą: Taśmy Johna Wayne'a Gacy'ego. Fot. materiały prasowe Netflix

Morderstwo wśród mormonów

"Morderstwo wśród mormonów" koncentruje się na szokującej historii w społeczności mormońskiej w Salt Lake City. Wszystko zaczęło się w 1985 roku, kiedy w wyniku wybuchu bomb rurowych giną dwie osoby. To jednak dopiero pierwszy cios dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich - okazuje się, że jedną z ciężko poszkodowanych osób podczas wybuchu był Mark Hofmann, znany kolekcjoner rzadkich dokumentów. Był on w posiadaniu legendarnego listu białej salamandry, którego treść miała podważać fundamenty religii mormonów.

Morderstwo wśród mormonów. Fot. materiały prasowe Netflix

Killer Sally

Miniserial "Killer Sally" skupia się na kulisach życia Sally McNeal, która była duszona przez swojego męża, Raya McNeila, którego zabiła w akcie samoobrony. Kiedy mistrz USA w kulturystyce napadł na swoją żonę w walentynki 1995 roku, ta oddała dwa śmiertelne strzały. Przez grupę zwolenników Sally została wówczas okrzyknięta ofiarą przemocy domowej, z kolei przeciwnicy postrzegali ją jako zazdrosną i agresywną żonę. Media znajdowały się w tej pierwszej grupie - dziennikarze przypuszczali, że popełniła przestępstwo z premedytacją. Miniserial to nie tylko opowieść o przemocowym związku, ale również roli kobiety w świecie kulturystyki.

Killer Sally. Fot. materiały prasowe Netflix

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