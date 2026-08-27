Użytkownicy Prime Video nie spodziewali się tak dobrego filmu. Miał być cringe, jest 10/10

"Ostatni wschód słońca" to adaptacja popularnej powieści Anny Todd. Opowiada ona historię Ry - studentki cierpiącej na przewlekłą chorobę. Dziewczyna wraz z matką wyjeżdża na Majorkę, gdzie nieoczekiwanie zakochuje się w Julianie. Gdy tylko zaczyna cieszyć się chwilą, problemy zdrowotne i rodzinne sekrety mogą zniszczyć jej szczęście.



Nie oszukujmy się. Fabuła "Ostatniego wschodu słońca" sugeruje tani wyciskacz łez. Z jakiegoś jednak powodu film stał się hitem Prime Video. I to błyskawicznie. Na platformie Amazona pojawił się ledwie wczoraj, 26 sierpnia. Po 24 godzinach już jest na drugim miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Przegrywa tylko z "Reacherem", z którym - umówmy się - od debiutu 4. sezonu wygrać się nie da.

"OSTATNI WSCHÓD SŁOŃCA" OBEJRZYSZ NA: OSTATNI WSCHÓD SŁOŃCA Prime Video

Ostatni wschód słońca - opinie o nowym hicie Prime Video

Sami użytkownicy Prime Video są zaskoczeni, że "Ostatni wschód słońca" aż tak im się spodobał. Film wziął ich z zaskoczenia. Spodziewali się bowiem totalnego cringe'u, a dostali produkcję, której wystawiają najwyższą możliwą notę. W mediach społecznościowych dają jej 10/10. Ani punkta mniej. Tak bardzo przypadła im do gustu.

Nie wiem, co to było, ale "Ostatni wschód słońca" miał wszystko, żeby mnie rozbawić, a tego nie zrobił. Przez tę chemię między bohaterami daję 10/10



Właśnie skończyłem "Ostatni wschód słońca". Nie podobał mi się początek (niektóre momenty były zbyt cringe'owe), ale się poprawił. Maia [Reficco - aktorka wcielająca się w główną bohaterkę] i Fernando [Lindez] mają chemię i są świetnie dopasowani. Zdjęcia są piękne, a lokacje oszałamiające... ogólnie mi się podobało



Właśnie skończyłem "Ostatni wschód słońca" i absolutnie go pokochałem. Miał wszystko - rozbawił mnie, sprawił, że płakałem, uśmiechałem się, czułem wszystkie emocji i zdecydowanie polecam - czytamy na X (dawny Twitter).

Wygląda na to, że "Ostatni wschód słońca" to emocjonalny rollercoaster. I właśnie dlatego tak spodobał się użytkownikom Prime Video. A skoro udało mu się tak ich chwycić, możemy spodziewać się, że nie zejdzie szybko z topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. W końcu jest dostępny w serwisie dopiero od doby i wciąż czeka na odkrycie przez całe mnóstwo subskrybentów.

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