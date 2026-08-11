Prime Video ma nowy hit fantasy. Wypełni pustkę w ofercie platformy

Na Prime Video fantasy nie brakuje. Wciąż przecież trwa flagowy serial platformy Amazona - "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Wielu użytkowników uważa jednak, że ani on, ani choćby "Legenda Vox Machiny" nie dorastają do pięt "Kołu czasu", które zostało w zeszłym roku niespodziewanie skasowane. Serwis ma jednak szansę wypełnić po nim pustkę. Wciąż przecież inwestuje w należące do tego samego gatunku treści oparte na bestsellerowej literaturze.



Jak już wiadomo od jakiegoś czasu, Prime Video szykuje adaptacje "Fourth Wing" i "Dragon Cursed". Już samo to powinno wzbudzać entuzjazm fanów fantasy. Ale jakby komuś było mało, teraz okazuje się, że Amazon wykupił również prawa do "Folk of The Air" - bestsellerowej serii książek Holly Black wydawanej w Polsce pod nazwą "Ludzie powietrza".

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Prime Video szykuje nowe fantasy

"Ludzie powietrza" to mroczna powieść fantasy o śmiertelniczce Jude, która jeszcze jako dziecko zostaje porwana i trafia do krainy elfów. Żeby tam przetrwać musi nauczyć się walczyć o władzę, wchodząc w skomplikowaną relację z księciem. Bo trafiamy do świata pełnego intryg, magii i niebezpiecznych arystokratów. Brzmi znajomo? Powinno.

Wygląda na to, że "Ludzie powietrza" mają powtarzać formułę "Gry o tron". Od niej przecież wszystko się zaczęło. Na fali jej popularności Prime Video zaczęło inwestować w seriale fantasy, z "Kołem czasu" i "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy" na czele. A skoro platforma Amazona wciąż poszukuje tego rodzaju treści, na pewno czuje, że jeszcze tematu nie wyczerpała.

Być może dopiero za sprawą "Ludzi powietrza" uda się Prime Video odnaleźć swoją "Grę o tron". W końcu istnieje duże prawdopodobieństwo, że serial trafi zarówno do widzów i krytyków, a przez to będzie się ciągnął przez wiele sezonów. Jak podaje People adaptację książek Holly Black Amazon tworzy we współpracy ze Scott Free. To firma producencka Ridleya Scotta, który jako reżyser ma na swoim koncie takie hity jak "Gladiator", "Obcy. 8. pasażer Nostromo" czy "Legendę" - kultowe fantasy.

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