Użytkownicy Prime Video tęsknili za ulubionym serialem akcji. W dobę podbił serwis

To było do przewidzenia. "Reacher" od samych swych początków cieszy się uwielbieniem użytkowników Prime Video. Subskrybenci platformy Amazona z niecierpliwością wyczekują kolejnych sezonów i od razu się na nie rzucają. Gdy tylko pojawiają się nowe odcinki, wszystko inne idzie w ostawkę. Nie inaczej jest w tym wypadku.



4. sezon "Reachera" zadebiutował na Prime Video ledwie wczoraj. 12 sierpnia na platformie Amazona pojawiły się bowiem jego trzy pierwsze odcinki. W dodatku bardzo dobre. Tak przynajmniej wynikało z recenzji, które pojawiły się zaraz po zejściu embargo. Zgodnie z nimi mieliśmy dostać najlepszą odsłonę serialu akcji z Alanem Ritchsonem w roli głównej. Miała przecież 100 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes.

"REACHERA" OBEJRZYSZ NA: REACHER Prime Video

Reacher - błyskawiczny hit Prime Video

"Miała", bo oceny 4. sezonu "Reachera" niedługo potem spadły. Obecnie najnowsza odsłona hitu Prime Video cieszy się 91 proc. pozytywnych recenzji. Może jest to wynik niższy od dwóch poprzednich sezonów, które mają po 98 proc. pozytywnych recenzji, ale użytkownicy platformy Amazona i tak wydają się zadowoleni z nowych odcinków. Widać to po topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Polscy użytkownicy Prime Video oglądają 4. sezon "Reachera" jak szaleni. Nie mogą po prostu przestać się nim cieszyć. Dzięki temu błyskawicznie wspinał się on po szczeblach topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Dzień po swojej premierze, 13 sierpnia, z rana był jeszcze na trzecim miejscu zestawienia. Ale po paru godzinach wdrapał się na jego szczyt.

Doba z lekką górką wystarczyła, żeby napakowany akcją 4. sezon "Reachera" pokonał całą konkurencję. Jeszcze przed chwilą najpopularniejszych tytułem na Prime Video było "Sterling Point", które goniło "Norymberga". Teraz spadły one na kolejno drugie i trzecie miejsce zestawienia. Obie produkcje muszą się pogodzić z wyższością nowych odcinków hitowego serialu akcji.

Warto przy tym podkreślić, że 4. sezon "Reachera" dopiero się rozkręca. Na start dostaliśmy trzy odcinki z ośmiu. Kolejne będą pojawiać się na Prime Video w nadchodzące środy.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o "Reacherze" poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...