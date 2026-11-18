rozrywka Seriale Prawo bestii jest wstrząsające. Recenzja serialu Netfliksa

Czyny, motywacje i osobowość seryjnych morderców od zawsze były przedmiotem fascynacji - badających ich lekarzy, prawników szukających właściwej klasyfikacji czynów, które popełnili, zwykłych ludzi zastanawiających się jak to możliwe, że przeoczyli kogoś takiego. Gdzieś na tej piramidce są też twórcy filmów i seriali, mający skłonności do zadawania pytań, na które nie ma łatwej odpowiedzi. Wśród nich znalazł się Kasper Bajon, po którego dorobku można było spodziewać się czegoś przynajmniej solidnego.