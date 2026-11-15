Użytkownicy Netfliksa oglądają nowy kryminał. Serio, dopiero teraz go odkrywacie?

"Will Trent" opowiada historię tytułowego agenta specjalnego, który miał bardzo trudne dzieciństwo. Został porzucony i wychowywał się w rodzinach zastępczych. Jako stróż prawa wykorzystuje te doświadczenia, aby chronić bezbronnych i rozwiązywać trudne sprawy. Jak mu idzie? Wyśminicie. Nie bez powodu od 2023 roku serial jest regularnie przedłużany i odkrywany przez kolejnych widzów. Teraz zresztą jesteśmy świadkami takiej właśnie sytuacji.

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Na początku miesiąca "Will Trent" trafił na Netfliksa. Na dzień dobry dostaliśmy od razu trzy sezony uwielbianego na świecie kryminału. Produkcja z miejsca zdobyła spore grono nowych fanów. Użytkownicy platformy z różnych zakątków świata chętnie po nią sięgają, odkrywają i dzielą się pozytywnymi opiniami w mediach społecznościowych.

Will Trent - opinie o nowym kryminale na Netfliksie

W mediach społecznościowych fani, którzy "Willa Trenta" dopiero odkrywają, piszą, że się do niego uzależnili. Nie mogą przestać go oglądać. Włączają odcinek za odcinkiem, coraz bardziej zachwycając się kryminałem.

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Uzależniłem się od oglądania "Willa Trenta" na Netfliksie. Jest taki dobry



"Will Trent" jest na Netfliksie. Znakomity serial



Właśnie skończyłem 3. sezon "Willa Trenta" i o mój Boże. To była zdecydowanie najlepsza dotychczas odsłona, po prostu niewiarygodnie dobra - czytamy na X (dawny Twitter).

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Co ciekawe, w Polsce "Will Trent" wciąż czeka na odkrycie. Od czasu premiery na Netfliksie próżno szukać go w topce najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Z powyższych opinii zagranicznych widzów ewidentnie jednak wynika, że powinniśmy się nim zainteresować.

Jeśli zdecydujecie się wreszcie sięgnąć po "Willa Trenta" mamy dla was dobrą wiadomość. Kryminał nie kończy się na trzech sezonach. 4. odsłona niedawno się skończyła, a 5. jest w przygotowaniu. Kiedy więc nowe odcinki trafią na Netfliksa. Trudno stwierdzić. Ale!

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Jeśli po 3. sezonach będzie wam mało "Willa Trenta" przerzućcie się na Disney+. Bo właśnie tam serial jest dostępny od dłuższego czasu, a parę miesięcy temu na platformie zadebiutował 4. sezon.

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