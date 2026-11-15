Netflix wyłudzi wasz czas nowym thrillerem. Zarwane nocki gwarantowane

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają thrillery. Ciągle się w nich zatracają. Dowód? Od dłuższego czasu ogląda się "Garść kłamstw". Wciąż oglądają go kolejni widzowie, choć subskrybenci chętnie sięgają po nowsze tytuły należące do gatunku. Ich liczba stale się bowiem powiększa. Choćby w miniony piątek dostaliśmy oparte na faktach "Morderstwo w Galicji".

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Teraz nadchodzą kolejne thrillery, od których użytkownicy Netfliksa nie będą mogli się oderwać. Jeden z nich jest Polski. W dodatku opowiada o wstrząsającej sprawie. Było o niej bardzo głośno. Musiało być. Dotyczy zbrodni z gatunku tych najohydniejszych. Tak, "Prawo Bestii" opowiada o Mariusz Trynkiewiczu. Przynajmniej po części, bo - na szczęście - na pewno nie będziemy mieć do czynienia z biografią w stylu kolejnych odsłon "Potworów".

Netflix - co obejrzeć?

"Prawo Bestii" cofa nas do 1988 roku, kiedy to śledztwo w sprawie zabójstwa czterech chłopców wystawia na próbę przyjaźń major milicji Anny Bersz i psychiatrki Agnieszki Grabskiej. 25 lat później sprawca ma wyjść na wolność. Wywołuje to nie tylko ogólnokrajową panikę, ale na nowo rozbudza też konflikt między bohaterkami. Tym samym zamiast opowiadać o zbrodniarzu, twórcy stawiają pytania o granice praworządności i bezpieczeństwa obywateli.

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Już po samym trailerze "Prawo Bestii" zapowiada się na serial tak mocny, że będziemy mieć po nim problemy ze snem. Nie dlatego, że zarwiemy dla niego nockę. Produkcja składa się z czterech odcinków, więc to będzie raczej krótki seans. Po prostu po takiej historii trudno będzie zasnąć. Przekonamy się o tym już w najbliższą środę, 18 listopada, kiedy to tytuł zadebiutuje na Netfliksie.

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Netflix - nowe thrillery na faktach

Nie zwlekajcie z oglądaniem "Prawa Bestii", bo już dzień później na Netfliksie pojawi się kolejny oparty na faktach thriller. W sam raz na rozluźnienie. "Altruiści" opowiadają bowiem o przestępstwie znacznie mniejszego kalibru. Chodziło w nim o pieniądze. Grube pieniądze. To historia ludzi, którzy dopuścili się oszustwa opiewającego na kwotę około 8 mld dol.

Sam Bankman-Fried i Caroline Ellison wyznawali filozofię efektywnego altruizmu. Chcieli dużo zarabiać nie z chciwości, ale żeby dawać. Żeby grubą kasę przeznaczać na naprawę świata. Ta postawa bardzo spodobała się ludziom, dlatego ich giełda kryptowalut i fundusz cieszyły się dużą popularnością. Aczkolwiek sami zaczęli sobie usprawiedliwiać drobne kłamstwa, które z czasem przerodziło się w jedno z największych oszustw finansowych w historii USA.

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Twórcy "Altruistów", opowiadając o przekręcie finansowym, przyglądają się relacji Sama Bankmana-Frieda i Caroline Ellison. Jak dobrze wiadomo, nie należała do najłatwiejszych i nawet trudno ją zaliczyć do kategorii "to skomplikowane". To był po prostu toksyczny związek. Dzięki temu nadchodzący serial na pewno nabierze rumieńców i nie pozwoli się oderwać przez osiem odcinków.

Netflix - co jeszcze obejrzeć?

Oba oparte na faktach thrillery będą musiały odnaleźć się w świątecznych klimatach na Netfliksie. Bo to już ten czas, kiedy użytkownicy oglądają filmy bożonarodzeniowe. Chętnie do tej pory już sięgali po "Gwiazdkową miłość", a w przyszłym tygodniu, razem z "Prawem Bestii" otrzymają "W te święta mam cię na oku". No cóż, dobrze, że platforma pomyślała o alternatywie dla takich filmów.

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