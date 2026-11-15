Netflix wyłudzi wasz czas nowym thrillerem. Zarwane nocki gwarantowane
Netflix nie oszukuje. Robi thrillery na faktach. W najbliższych tygodniach dostaniemy takie dwa. Dzień po dniu zawładną waszym czasem i nie pozwolą spać spokojnie. Ba! W ogóle nie pozwolą wam zasnąć.
Użytkownicy Netfliksa uwielbiają thrillery. Ciągle się w nich zatracają. Dowód? Od dłuższego czasu ogląda się "Garść kłamstw". Wciąż oglądają go kolejni widzowie, choć subskrybenci chętnie sięgają po nowsze tytuły należące do gatunku. Ich liczba stale się bowiem powiększa. Choćby w miniony piątek dostaliśmy oparte na faktach "Morderstwo w Galicji".
Teraz nadchodzą kolejne thrillery, od których użytkownicy Netfliksa nie będą mogli się oderwać. Jeden z nich jest Polski. W dodatku opowiada o wstrząsającej sprawie. Było o niej bardzo głośno. Musiało być. Dotyczy zbrodni z gatunku tych najohydniejszych. Tak, "Prawo Bestii" opowiada o Mariusz Trynkiewiczu. Przynajmniej po części, bo - na szczęście - na pewno nie będziemy mieć do czynienia z biografią w stylu kolejnych odsłon "Potworów".
Netflix - co obejrzeć?
"Prawo Bestii" cofa nas do 1988 roku, kiedy to śledztwo w sprawie zabójstwa czterech chłopców wystawia na próbę przyjaźń major milicji Anny Bersz i psychiatrki Agnieszki Grabskiej. 25 lat później sprawca ma wyjść na wolność. Wywołuje to nie tylko ogólnokrajową panikę, ale na nowo rozbudza też konflikt między bohaterkami. Tym samym zamiast opowiadać o zbrodniarzu, twórcy stawiają pytania o granice praworządności i bezpieczeństwa obywateli.
Już po samym trailerze "Prawo Bestii" zapowiada się na serial tak mocny, że będziemy mieć po nim problemy ze snem. Nie dlatego, że zarwiemy dla niego nockę. Produkcja składa się z czterech odcinków, więc to będzie raczej krótki seans. Po prostu po takiej historii trudno będzie zasnąć. Przekonamy się o tym już w najbliższą środę, 18 listopada, kiedy to tytuł zadebiutuje na Netfliksie.
Netflix - nowe thrillery na faktach
Nie zwlekajcie z oglądaniem "Prawa Bestii", bo już dzień później na Netfliksie pojawi się kolejny oparty na faktach thriller. W sam raz na rozluźnienie. "Altruiści" opowiadają bowiem o przestępstwie znacznie mniejszego kalibru. Chodziło w nim o pieniądze. Grube pieniądze. To historia ludzi, którzy dopuścili się oszustwa opiewającego na kwotę około 8 mld dol.
Sam Bankman-Fried i Caroline Ellison wyznawali filozofię efektywnego altruizmu. Chcieli dużo zarabiać nie z chciwości, ale żeby dawać. Żeby grubą kasę przeznaczać na naprawę świata. Ta postawa bardzo spodobała się ludziom, dlatego ich giełda kryptowalut i fundusz cieszyły się dużą popularnością. Aczkolwiek sami zaczęli sobie usprawiedliwiać drobne kłamstwa, które z czasem przerodziło się w jedno z największych oszustw finansowych w historii USA.
Twórcy "Altruistów", opowiadając o przekręcie finansowym, przyglądają się relacji Sama Bankmana-Frieda i Caroline Ellison. Jak dobrze wiadomo, nie należała do najłatwiejszych i nawet trudno ją zaliczyć do kategorii "to skomplikowane". To był po prostu toksyczny związek. Dzięki temu nadchodzący serial na pewno nabierze rumieńców i nie pozwoli się oderwać przez osiem odcinków.
Netflix - co jeszcze obejrzeć?
Oba oparte na faktach thrillery będą musiały odnaleźć się w świątecznych klimatach na Netfliksie. Bo to już ten czas, kiedy użytkownicy oglądają filmy bożonarodzeniowe. Chętnie do tej pory już sięgali po "Gwiazdkową miłość", a w przyszłym tygodniu, razem z "Prawem Bestii" otrzymają "W te święta mam cię na oku". No cóż, dobrze, że platforma pomyślała o alternatywie dla takich filmów.
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, plany, pakiety
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Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Dobry adwokat 9/11/2026
- Psi domek Dusi 9/11/2026
- Listy do M 1-6 9/11/2026
- Power: Sezon 1-6 9/11/2026
- Power Book II: Ghost: Sezony 1-4 9/11/2026
- Power Book III: Raising Kanan: Sezony 1-5 9/11/2026
- Power Book IV: Force: Sezony 1-3 9/11/2026
- Liga Sprawiedliwości 10/11/2026
- Janelle James: How Romantic 10/11/2026
- Diabelski plan: Sezon 3 10/11/2026
- Zostanie tylko 1: Sezon 4 10/11/2026
- Avedon 11/11/2026
- Święta w duchu gospel 11/11/2026
- Ciało 11/11/2026
- Światłocień 11/11/2026
- Prawo Alicii 11/11/2026
- Jak wytresować smoka 1-3 11/11/2026
- Magda M. Sezony: 1-2 11/11/2026
- Przepis na życie Sezony: 1-2 11/11/2026
- Diagnoza Sezony: 1-2 11/11/2026
- Usterka 11/11/2026
- Cztery Gwiazdki 12/11/2026
- Seks w wielkim mieście 12/11/2026
- Ekspres polarny 12/11/2026
- Witaj, Święty Mikołaju 12/11/2026
- Fred Claus - Brat Świętego Mikołaja 12/11/2026
- Allen 12/11/2026
- Tylko na święta 12/11/2026
- Nie poddamy się 12/11/2026
- Jak bracia: Sezon 2 12/11/2026
- Cesarzowa Sisi: Sezon 3 12/11/2026
- Etos: Sezon 2 12/11/2026
- Cuda na ostrym dyżurze 12/11/2026
- Love Is Blind, Habibi: Sezon 2 12/11/2026
- Heartland 13/11/2026
- Morderstwo w Galicji 13/11/2026
- Miłość w blasku fleszy 13/11/2026
- Jack Reacher: 1-2 13/11/2026
- Wesołych Świąt 13/11/2026
- Lara Croft: Tomb Raider 13/11/2026
- Grinch 15/11/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Mike Ward: Modest 17/11/2026
- Do zobaczenia na Wenus 17/11/2026
- Kłamstwo doskonałe 17/11/2026
- Lekarze: Sezony 1-2 18/11/2026
- Pod powierzchnią: Sezony 1-2 18/11/2026
- W te święta mam cię na oku 18/11/2026
- Bitwa o galerię 18/11/2026
- Prawo Bestii 18/11/2026
- Valentina i 12 znaków zodiaku 18/11/2026
- Altruiści 19/11/2026
- Uśmiechnij się 19/11/2026
- Tom i Jerry 19/11/2026
- Historia Kopciuszka 19/11/2026
- 13 godzin: Tajna misja w Benghazi 20/11/2026
- Jim Bakker: Historia teleewangelisty 20/11/2026
- W imieniu syna 20/11/2026
- Siostra Kopciuszka 20/11/2026
- Droga smutku 20/11/2026
- Czarne święta 22/11/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.