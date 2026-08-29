Nie ma mocnych na serial akcji Prime Video. Jedna nowość się z nim równa

"Reacher" powrócił już ponad dwa tygodnie temu. 4. sezon uwielbianego serialu akcji z miejsca stał się hitem. W 24 godziny wylądował na pierwszym miejscu topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. I od tamtej pory nie chce z niego zejść. Nikomu nie ustępuje. A konkurencja jest spora. Przez jakiś czas wyzwanie rzucało mu "Sterling Point", a potem głośny thriller "Pomoc domowa" z Sydney Sweeney. Teraz robi to nowy film, który w minioną środę zadebiutował na platformie Amazona.



Co ciekawe, ta nowość to nie jest kolejny akcyjniak. Jakby między udostępnianymi co tydzień odcinkami "Reachera" użytkownicy Prime Video poszukiwali rozrywki w zupełnie innych klimatach. Bo "Ostatni wschód słońca" adrenaliny nie zapewnia. Oferuje za to mnóstwo uniesień i wzruszeń. To w końcu podnoszący na duchu romans na podstawie powieści Anny Todd.

Prime Video - co obejrzeć?

"Ostatni wschód słońca" opowiada o Ry - studentce cierpiącej na przewlekłą chorobę. Wraz z matką wyjeżdża ona w lecie na Majorkę. A tam poznaje Juliana. Jak możecie się spodziewać, zakochuje się w nim. I gdy tylko zaczyna cieszyć się życiem, problemy zdrowotne oraz rodzinne sekrety mogą zniszczyć całe jej szczęście. Bo przecież jak jest dobrze, to zaraz musi być źle. Dzięki temu adaptacja powieści Anny Todd dostarcza użytkownikom Prime Video całej gamy emocji.

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Po opisie może się jednak wydawać, że "Ostatni wschód słońca" to tandeta. Nic bardziej mylnego. Użytkownicy Prime Video w mediach społecznościowych twierdzą, że spodziewali się cringe'u, a dostali niezwykle wzruszającą opowieść, która wzięła ich z zaskoczenia. Szczególnie zachwycają się chemią między wcielającymi się w główne role Maią Reficco i Fernando Lindezem. To własnie oni wznoszą cały film na wyższy poziom. A pomaga im w tym Eva Longoria.

Biorąc pod uwagę wszystkie zachwyty nie powinno nas wcale dziwić, że "Ostatni wschód słońca" wdrapał się niemal na sam szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Ba! Z miejsca rzucił wyzwanie "Reacherowi", bo już w czwartek - dzień po swojej premierze - zajął drugą pozycję w zestawieniu. No ale umówmy się, że z 4. sezonem hitowego serialu akcji to jednak nie miał szans.

Trudno stwierdzić, ile czasu "Ostatni wschód słońca" utrzyma się na drugim stopniu podium topki najpopularniejszych tytułów na Prime Video. Na razie użytkownicy platformy Amazona masowo go odkrywają. I tak pewnie będzie jeszcze przez chwilę. Za to niemal jak w banku mamy to, że pierwsze miejsce zestawienia jeszcze długo się nie zmieni. Do końca 4. sezonu "Reachera" zostało parę tygodni.

Jesteśmy już co prawda za połową najnowszej odsłony hitowego serialu akcji Prime Video. Ale zostały jeszcze trzy odcinki, które będą debiutować w nadchodzące środy. A to znaczy, że zainteresowanie "Reacherem" będzie regularnie podbijane. I z tego właśnie względu produkcja nie zejdzie szybko z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Może być też tak że rządy "Reachera" na Prime Video nie skończą się wraz z finałem 4. sezonu. Poprzednie odsłony utrzymywały się na szczycie topki jeszcze przez wiele tygodni po swoim zakończeniu. I nic nie wskazuje na to, żeby tym razem miało być inaczej.

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