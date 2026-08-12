Tak wygląda napakowany akcją spin-off Reachera. Wyśmienity
Prime Video pokazał zwiastun serialu "Neagley", który jest spin-offem "Reachera". Ten solidny thriller, który zapełni pustkę po finale uwielbianej przez widzów produkcji odcinkowej, zapowiada się wyśmienicie.
"Reacher" to jeden z flagowych seriali od Prime Video na podstawie powieści Lee Childa, który podbił serca widzów. Produkcja, a konkretnie jej pierwsze 3 odcinki, zadebiutowały dziś na platformie. Tego dnia odbyła się druga premiera związana z tym uniwersum - fani mogą już obejrzeć pierwszy zwiastun spin-offu serialu o tytule "Neagley". O czym będzie i kiedy pojawi się w serwisie od Amazona?
Neagley - jest zwiastun spin-offu Reachera. Kiedy premiera w Prime Video?
Bohaterką "Neagley" jest Frances Neagley (w tej roli Maria Sten), prywatna detektywka w Chicago i była protegowana Jacka Reachera (Alan Ritchson) w 110. Jednostce Śledczej Armii Stanów Zjednoczonych. Kobieta dowiaduje się, że jej dawna przyjaciółka zginęła w wypadku, który wydaje się być podejrzany. W związku z tym postanawia za wszelką cenę wymierzyć sprawiedliwość i wykorzystać swoje umiejętności, które nabyła podczas pracy z Reacherem.
Zwiastun obejrzycie poniżej:
"Neagley" zadebiutuje w Prime Video 16 września 2026 roku, czyli tego samego dnia, kiedy na platformie pojawi się ostatni odcinek 4. sezonu "Reachera". Oznacza to, że zapełni on pustkę po finale uwielbianego serialu akcji, ponieważ fani natychmiast dostaną nową porcję odcinków o Neagley i Reacherze.
W obsadzie obok Sten i Ritchsona, który pojawi się w gościnnie w roli Reachera, znaleźli się również: Greyston Holt jako detektyw Hudson Riley, Adeline Rudolph jako Renee Birdwhistle, Jasper Jones jako Keno, Matthew Del Negro jako Pierce Woodrow i Damon Herriman jako Lawrence Cole.
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