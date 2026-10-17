Kiedy nowe odcinki VisionQuest w Disney+? Szybciej niż myślisz

„VisionQuest” to nowy serial z cyklu Marvel Cinematic Universe, który jest już drugą, po „To zawsze Agatha”, kontynuacją „WandaVision”. Paul Bettany powraca w nim do roli przywróconego do życia syntezoida, który po latach spędzonych w ukryciu musi zmierzyć się ze swoim człowieczeństwem - czy też, jak jest przekonany, jego brakiem. Krytycy są zachwyceni, ja zresztą też.

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Warto przy tym dodać, że tym razem Marvel Television się pospieszyło, a „VisionQuest” od Terry’ego Matalasa pojawił się w serwisie Disney+ nieco wcześniej niż pierwotnie planowano. Z tego powodu widzowie zastanawiają się, jak długo będą czekać na kolejne odcinki oraz którego dnia tygodnia takowe będą dodawane do biblioteki. Na szczęście mamy już pełen harmonogram.

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Kiedy nowe odcinki VisionQuest?

Na start dostaliśmy od razu nie jeden, tylko od razu pierwsze dwa z ośmiu epizodów składających się na „VisionQuest” o tytułach „No Strings” i „Theseus”. Dodano je do biblioteki Disney+ w nocy z wtorku 13 października na środę 14 października o godz. 3:00 polskiego czasu.

Do tego przez kolejne dwa tygodnie będziemy dostawali nie po jednym, jak to zwykle bywa w przypadku seriali w serwisach VOD, tylko po dwa epizody naraz - również w środy w nocy. Oznacza to, że trzeci i czwarty odcinek obejrzymy 21 października.

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W kolejnym tygodniu obejrzymy piąty i szósty epizod, które udostępnione zostaną 28 października, podczas gdy przedostatni, czyli siódmy, zobaczymy już w kolejnym miesiącu, czyli 4 listopada. Wielki finał, czyli ósmy epizod „VisionQuest”, zaplanowano z kolei na 11 listopada. I to powinno Polaków ucieszyć, gdyż to u nas dzień wolny. Akurat, żeby zarwać nockę!

Pełny rozkład jazdy „VisionQuest” prezentuje się następująco:

VisionQuest, odcinki 1-2 - 14.10.2026 r.;

VisionQuest, odcinki 3-4 - 21.10.2026 r.;

VisionQuest, odcinki 5-6 - 28.10.2026 r.;

VisionQuest, odcinek 7 - 04.11.2026 r.;

VisionQuest, odcinek 8 - 11.11.2026 r.

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