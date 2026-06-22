Lada chwila Avatar 3 w VOD. Grzejcie Disneya

Najnowsza produkcja w reżyserii Jamesa Camerona, czyli "Avatar: Ogień i popiół", zadebiutowała w polskich kinach 19 grudnia ubiegłego roku. Nie było to jednak zwieńczenie serii cenionego filmowca - według jego zapewnień, w cyklu mają pojawić się jeszcze przynajmniej cztery filmy. Już w 2024 roku Cameron wspominał, że scenariusz do "czwórki" i "piątki" jest już ukończony, a daty ich premier zostały wyznaczone kolejno na grudzień 2029 roku i grudzień 2031 roku.

Zanim jednak kolejne części pojawią się na wielkich ekranach, warto skupić się na tym, co już mamy. Tym bardziej, że "Ogień i popiół" już zaraz pojawi się w streamingu, a konkretnie na platformie Disney+. Grzejcie Disneya - premiera już zaraz.

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Avatar 3 dostępny bez dodatkowych opłat w Disney+. Kiedy?

Jakiś czas po premierze "Avatar 3" w końcu trafił do VOD, gdzie był on dostępny dla widzów wyłącznie w opcji zakupu lub wypożyczenia. Było to równoznaczne z tym, że za seans trzeba będzie zapłacić, i to wcale niemało. Ci, którzy od tamtej pory czekali na to, by obejrzeć "trójkę" nie wydając milionów monet, właśnie się doczekali - produkcja trafiła do streamingu w ramach abonamentu.

Wiadomym było, że "Ogień i popiół" zadebiutuje w serwisie Disney+, ponieważ to właśnie tam pojawiły się poprzednie filmy z serii. W związku z tym subskrybenci tej platformy cierpliwie czekali, aż będą mogli zobaczyć nowego "Avatara" w ramach abonamentu. I się doczekali - "Avatar: Ogień i popiół" będzie dostępny w serwisie Disney+ bez dodatkowych opłat 24 czerwca, czyli po nieco ponad pół roku od kinowej premiery. Wspaniała wiadomość.

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"Avatar: Ogień i popiół" skupia się na Sully (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña), którzy stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że muszą po raz kolejny stanąć do walki, a ich nowym niebezpiecznym przeciwnikiem będzie ogień, który spopiela wszystko na swojej drodze. W międzyczasie Sully i Neytiri spotakają na swojej drodze żyjący w harmonii z tym żywiołem, klan Zaran oraz pułkownika Quaritcha (Stephen Lang), starego wroga. To będzie nieunikniona konfrontacja o wysokiej stawce.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.