Aktorka oskarża Camerona. Zrobił z niej Pandoriankę w Avatarze

Seria "Avatar" ma już 17 lat. Choć trzy filmy, dotychczas powstałe pod tym szyldem, niekoniecznie trzymały równy poziom, były nie tylko pełne spektakularnych obrazów, ale również bardzo dochodowe. Sam James Cameron, już wcześniej mający status wyjątkowego reżysera, wielokrotnie mógł dać ujście swoim twórczym pasjom i światotwórczym ambicjom. Już dziś wiemy, że to nie koniec serii. Zanim jednak kolejna część nabierze większych kształtów, twórcy będą musieli zmierzyć się z pozwem w dość interesującej i poważnej sprawie.

James Cameron pozwany. Bezprawnie "zabrał" wizerunek?

Autorką pozwu jest Q'orianka Kilcher - rdzenna, amerykańska aktorka, mająca na koncie role w takich produkcjach jak "Pies", "Życie Chucka", czy "Kolor z przestworzy". Kluczowa tu jest jednak jej inna, nieco starsza kreacja - mowa o "Podróży do Nowej Ziemi" - produkcji z 2005 roku w reżyserii Terrence'a Malicka. Film opowiadał historię postaci, które młodszy widz zna z "Pocahontas" - czy wspomnianej córki wodza, czy zakochanego w niej Johna Smitha (Colin Farrell). W rolę Pocahontas wcieliła się wówczas właśnie Q'orianka Kilcher.

Zapytacie pewnie, co rola z 2005 roku w filmie Terrence'a Malicka ma wspólnego z "Avatarem"? Ano ma. Kilcher pozwała Jamesa Camerona i Walt Disney Company, zarzucając jej, że "wyekstrahował jej rysy twarzy" i "polecił swojemu zespołowi projektantów", aby na bazie jej wyglądu stworzyć jedną z najważniejszych postaci całej serii - mowa o Neytiri, bohaterce początkowo nieufnej wobec Jake'a Sully'ego, ale ostatecznie stającej się jego żoną, matką i niezmiennie będącej wojowniczką. Od samego początku w tę postać wciela się Zoe Saldana.

Oto fragment pozwu:

Ta sprawa ujawnia, jak jeden z najpotężniejszych filmowców Hollywood wykorzystał biometryczną tożsamość i dziedzictwo kulturowe młodej rdzennej dziewczyny, aby stworzyć bijącą rekordy serię filmową – bez uznania jej zasług ani wynagrodzenia – poprzez serię celowych, pozbawionych ekspresji działań komercyjnych

Według informacji podanych przez NBC, podobiznę Kilcher uchwycono na szkicach produkcyjnych, rzeźbiono w makietach, zeskanowano laserowo i doprowadzono, by na tej podstawie stworzyć ostateczny wygląd Neytiri, wizerunek utwardzony później w filmie, na plakatach i gadżetach. W pozwie zarzuca się Cameronowi i jego współpracownikom, że przez długie lata ukrywali prawdę na temat inspiracji do stworzenia tej postaci.

Można również znaleźć informację, jakoby reżyser sam miał przyznawać, że jako podstawę do Neytiri, wykorzystał zdjęcie 14-letniej Q'orianki, zamieszczone w LA Times w ramach promocji "Podróży do Nowej Ziemi". Zgodnie z informacji z pozwu, nie pytano aktorki o zgodę, ani nie wypłacono wynagrodzenia za możliwość wykorzystania jej wizerunku. Sam Cameron miał w 2010 wręczyć jej prezent - oprawiony szkic Neytiri podpisany przez niego, ubogacony o notatkę, w której reżyser stwierdzał, że uroda Kilcher była wczesną inspiracją do bohaterki z "Avatara". Aktorki jednak nigdy nie zaangażowano do filmu

Biorąc pod uwagę te i inne informacje zawarte w pozwie, trzeba przyznać, że nie wygląda to dobrze dla Jamesa Camerona. Oczywiście należy w tym temacie czekać na rozstrzygnięcia sądu, natomiast te szczegółowe informacje mogą być dla legendarnego reżysera bardzo obciążające. W dzisiejszych czasach zdecydowanie większą wagę przykłada się do tematyki wykorzystania czyjegoś wizerunku bez zgody. A jeśli Kilcher i jej zespołowi prawnemu uda się dobitnie udowodnić, że Cameron bezprawnie, poza jakimikolwiek finansowymi zobowiązaniami, wykorzystał jej wizerunek do stworzenia postaci z niezwykle dochodowej filmowej serii, reżyser "Avatara" będzie miał spory problem.

Adam Kudyba 07.05.2026 09:59

