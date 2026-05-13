Avatar 3 pewnie leci do Disney+. Serwis ujawnił datę premiery

Już pół roku czekamy, aby jeden z największych hitów zeszłego roku trafił wreszcie do streamingu. Nowa odsłona serii science fiction od Jamesa Camerona już do niego leci. Ujawniono właśnie, kiedy "Avatara 3" obejrzymy na Disney+ bez dodatkowych opłat. Stanie się to już niedługo.

Rafał Christ
Czemu musimy tyle czekać na streamingową premierę "Avatara: Ogień i popiół"? Sprawa jest całkiem prosta. Choć zazwyczaj okienka dystrybucyjne są znacznie krótsze, to na pewno nie są jednolitę. Każdy tytuł rozpatruje się indywidualnie. Gdy widzowie kinowi nie są nim zainteresowani, to szybciej trafia do dystrybucji online. Ale kiedy cieszą się popularnością, trzeba uzbroić się w cierpliwość. A na wielkich ekranach najnowsza odsłona serii science fiction od Jamesa Camerona cieszyła się ogromną popularnością.

Tak być musiało, bo poprzednie części "Avatara" zajmują kolejno pierwsze i trzecie miejsce listy najbardziej kasowych filmów wszech czasów. "Ogniowi i popiołowi" nieco do nich brakuje, ale wciąż pozostaje hitem. Na całym świecie zarobił prawie 1,5 mld dol., co sprawiło, że trafił na najniższy stopień podium zestawienia najlepiej zarabiających tytułów zeszłego roku - prześciga go jedynie "Zwierzogród 2" (1,86 mld) i "Ne Zha 2" (2,26 mld). Dlatego właśnie wciąż czekamy, aż produkcja pojawi się na Disney+.

Avatar 3 - kiedy premiera na Disney+?

Już od jakiegoś czasu "Avatar 3" jest oczywiście dostępny online. Można go w sieci obejrzeć na różnorakich platformach VOD. Aczkolwiek za dostęp do niego trzeba oczywiście zapłacić. I to niemałe pieniądze. Ceny wypożyczenia lub kupna tytułu wciąż oscylują wokół 50 zł. Jest to więc całkiem spory wydatek. Na szczęście za jakiś czas będzie można film zobaczyć w ramach subksrypcji Disney+.

Na Disney+ "Avatar 3" zmierza już pewnym krokiem. Do tej pory mogliśmy jedynie spekulować, kiedy pojawi się na platformie. Właśnie się to zmieniło. Na karcie filmu w serwisie pojawiła się konkretna data jego premiery. Dzięki temu już wiemy, że hitowe science fiction zadebiutuje w usłudze za nieco ponad miesiąc. Stanie się to dokładnie 24 czerwca.

"AVATARA 3" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
AVATAR 3 (OD 24 CZERWCA)
Disney+
Rafał Christ
13.05.2026 08:45
Tagi: AvatarCo obejrzeć?DisneyScience fiction
