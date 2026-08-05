Biały Lotos przeniósł się do Paryża. Aktorki odwiedziły zaskakujące miejsce

Nowe informacje na temat "Białego Lotosu" dają poczucie, że 4. sezon jest już coraz bliżej. Wiadomo już, że akcja będzie rozgrywała się na Lazurowym Wybrzeżu i to właśnie głównie tam realizowane są zdjęcia. Wśród innych lokalizacji znalazły się również Airelles Château de la Messardière, który "gra" hotel Biały Lotos Cap, a także Hôtel Martinez, czyli serialowy Biały Lotos Cannes. Plan zdjęciowy zostanie również umiejscowiony w takich lokalizacjach jak Saint-Tropez, Monako i Paryż.

Latem ekipa przeniosła się właśnie do stolicy Francji, a konkretnie do luksusowego hotelu Lutetia i studia Bry-sur-Marne. W związku z tym, że jest to region, w którym zdecydowanie jest co robić, aktorzy korzystają z każdej wolnej chwili i żyją życiem zwyczajnych turystów. Punktem obowiązkowym dla przyjezdnych do Paryża jest również Disneyland i właśnie w tym parku rozrywki zostały zauważone aktorki z 4. sezonu "Białego Lotosu", Laura Dern, AJ Michalka i Marissa Long.

Aktorki z Białego Lotosu zauważone w Disneylandzie w Paryżu

Dern, Michalka i Long zostały zauważone w paryskim Disneylandzie podczas robienia zdjęć z Myszką Minnie. Maskotka miała na sobie elegancką łososiową sukienkę i kapelusz z motywem Wieży Eiffla. Pamiątkowe fotografie zostały wykonane na tle słynnego zamku Śpiącej Królewny. Był to najwyraźniej babski wyjazd, ponieważ pozostali członkowie obsady 4. sezonu, czyli Ben Kingsley, Max Greenfield i Vincent Cassel, nie pojawili się na zdjęciach.

Wypad do Disneylandu nie miał najprawdopodobniej związku z serialem i park rozrywki nie pojawi się 4. sezonie (a szkoda). Miejsce należy w końcu do konkurencyjnego studia, dlatego HBO Max raczej nie zdecydowałoby się osadzić tam choćby części akcji serialu. Zresztą gdyby kręcono tam serial, część parku z pewnością musiałaby zostać zamknięta, a ludzie zauważyliby ekipę serialową. Oznacza to, że aktorki skorzystały z okazji i wybrały się na szybki wypad do paryskiego Disneylandu.

Paryż nie jest ostatnim przystankiem, gdzie ekipa będzie realizowała zdjęcia. Według doniesień, "Biały Lotos" ma wrócić na Lazurowe Wybrzeże, aby nakręcić ostatnie ujęcia w hotelu Martinez, do Monako, gdzie wcześniej kręcono na jachcie, oraz na lotnisko do Nicei. Wcześniej zdjęcia były realizowane w Cannes (również podczas festiwalu filmowego), ponieważ to właśnie w tym miejscu rozgrywa się część akcji "Białego Lotosu". Fabuła koncentruje się na rywalizacji zespołów filmowych w walce o główną nagrodę festiwalu

Dern, która została zauważona w Disneylandzie, zastąpiła Helenę Bonham Carter. Pod koniec kwietnia HBO Max poinformowało, że podczas zdjęć do 4. sezonu postać aktorki nie sprawdza się na planie i musiała ona zostać przepisana, a w nowej roli obsadzono właśnie Dern. Oprócz niej w obsadzie znaleźli się również m.in. Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina i AJ Michalka.

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