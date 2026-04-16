Biały Lotos nadchodzi. 4. sezon będzie wyjątkowy i brawurowy
Nowa odsłona "Białego Lotosu" powoli zaczyna nabierać kształtów. Ujawniono już informacje na temat fabuły, obsady i przede wszystkim lokalizacji hoteli. Według doniesień, prace nad 4. sezonem serialu HBO ruszyły już pełną parą - zdjęcia do produkcji już się rozpoczęły i będą realizowane podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.
Do tej pory informacje na temat 4. sezonu "Białego Lotosu" stworzonego przez Mike'a White'a były dosyć ogólne. Pojawiły się co prawda informacje na temat obsady - do ekipy dołączyli m.in. Helena Bonham Carter, Chris Messina, Marissa Long i Tobias Santelmann - a także miejsca akcji, lecz nie były to konkrety. W grudniu ujawniono, że HBO nie przedłużyło współpracy z siecią Four Seasons i rozpoczęły się poszukania nowej destynacji urlopowej dla bohaterów serialu. Okazała się nią być Francja, w tym Paryż i Lazurowe Wybrzeże.
Zdjęcia do serialu, które miały ruszyć w połowie kwietnia, zgodnie z obietnicą wystartowały w zapowiadanym terminie. Teraz, kiedy ekipa zebrała się już na planie, pojawiły się bardziej szczegółowe informacje na temat "Białego Lotosu". Co już wiadomo?
Biały Lotos, 4. sezon - fabuła, lokalizacje, obsada. Oto, co już wiemy
Stacja HBO potwierdziła, że zdjęcia do serialu "Biały Lotos" rozpoczęły się na Lazurowym Wybrzeżu, a część z nich będzie realizowanych podczas święta kina, czyli Festiwalu Filmowego w Cannes. Na tym wydarzeniu będzie skupiała się również fabuła 4. sezonu.
4. sezon będzie śledził losy nowej grupy gości i pracowników hotelu Biały Lotos przez tydzień, podczas Festiwalu Filmowego w Cannes
- czytamy w oficjalnym opisie.
Potwierdzono również lokalizacje hotelu w serialu. Bohaterowie udadzą się do hotelu Biały Lotos du Cap (w rzeczywistości Airelles Château de la Messardière) oraz Biały Lotos Cannes (w rzeczywistości Hôtel Martinez). Zdjęcia będą realizowane nie tylko w Cannes, ale również w Saint-Tropez, Monako i Paryżu, choć akcja będzie rozgrywała się głównie na Lazurowym Wybrzeżu.
Variety potwierdził, że zdjęcia do 4. sezonu będą realizowane w trakcie Festiwalu Filmowego w Cannes (w dniach 12-23 maja), a obsada będzie tam przez 3 lub 4 dni w drugim tygodniu festiwalu. Źródła serwisu podają również, że aktorzy i aktorki mają pojawić się na czerwonym dywanie przynajmniej raz.
W obsadzie 4. sezonu "Białego Lotosu" znaleźli się:
- Helena Bonham Carter,
- Vincent Cassel,
- Steve Coogan,
- Caleb Jonte Edwards,
- Dylan Ennis,
- Corentin Fila,
- Ari Graynor,
- Marissa Long,
- Alexander Ludwig,
- Chris Messina,
- AJ Michalka,
- Kumail Nanjiani,
- Nadia Tereszkiewicz,
- Chloe Bennet,
- Sandra Bernhard,
- Heather Graham,
- Max Greenfield,
- Frida Gustavsson,
- Charlie Hall,
- Jarrad Paul,
- Rosie Perez,
- Ben Schnetzer,
- Laura Smet.
"Biały Lotos" to nagrodzony Emmy serial od HBO, który skupia się na przyjeżdżających do różnych kurortów urlopowiczach. W pierwszym sezonie goście hotelowi orientują się, że obok hawajskich krajobrazów i uśmiechniętych pracowników hotelu piękne miejsce na Hawajach ma również swoje mroczne strony. W 2. sezonie dwie pary, trzypokoleniowa włosko-amerykańska rodzina, a także VIP trafiają do kurortu na Sycylii, gdzie drażliwa menedżerka próbuje utrzymać dwoje młodych localsów z dala od swojego luksusowego hotelu. W 3. odsłonie urlopowicze trafiają natomiast do Tajlandii, a ich pobyt rozpoczyna się nieprzyjemnym wydarzeniem.
