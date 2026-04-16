Biały Lotos nadchodzi. 4. sezon będzie wyjątkowy i brawurowy

Do tej pory informacje na temat 4. sezonu "Białego Lotosu" stworzonego przez Mike'a White'a były dosyć ogólne. Pojawiły się co prawda informacje na temat obsady - do ekipy dołączyli m.in. Helena Bonham Carter, Chris Messina, Marissa Long i Tobias Santelmann - a także miejsca akcji, lecz nie były to konkrety. W grudniu ujawniono, że HBO nie przedłużyło współpracy z siecią Four Seasons i rozpoczęły się poszukania nowej destynacji urlopowej dla bohaterów serialu. Okazała się nią być Francja, w tym Paryż i Lazurowe Wybrzeże.

Zdjęcia do serialu, które miały ruszyć w połowie kwietnia, zgodnie z obietnicą wystartowały w zapowiadanym terminie. Teraz, kiedy ekipa zebrała się już na planie, pojawiły się bardziej szczegółowe informacje na temat "Białego Lotosu". Co już wiadomo?

Biały Lotos, 4. sezon - fabuła, lokalizacje, obsada. Oto, co już wiemy

Stacja HBO potwierdziła, że zdjęcia do serialu "Biały Lotos" rozpoczęły się na Lazurowym Wybrzeżu, a część z nich będzie realizowanych podczas święta kina, czyli Festiwalu Filmowego w Cannes. Na tym wydarzeniu będzie skupiała się również fabuła 4. sezonu.

4. sezon będzie śledził losy nowej grupy gości i pracowników hotelu Biały Lotos przez tydzień, podczas Festiwalu Filmowego w Cannes - czytamy w oficjalnym opisie.

Potwierdzono również lokalizacje hotelu w serialu. Bohaterowie udadzą się do hotelu Biały Lotos du Cap (w rzeczywistości Airelles Château de la Messardière) oraz Biały Lotos Cannes (w rzeczywistości Hôtel Martinez). Zdjęcia będą realizowane nie tylko w Cannes, ale również w Saint-Tropez, Monako i Paryżu, choć akcja będzie rozgrywała się głównie na Lazurowym Wybrzeżu.

Variety potwierdził, że zdjęcia do 4. sezonu będą realizowane w trakcie Festiwalu Filmowego w Cannes (w dniach 12-23 maja), a obsada będzie tam przez 3 lub 4 dni w drugim tygodniu festiwalu. Źródła serwisu podają również, że aktorzy i aktorki mają pojawić się na czerwonym dywanie przynajmniej raz.

W obsadzie 4. sezonu "Białego Lotosu" znaleźli się:

Helena Bonham Carter,

Vincent Cassel,

Steve Coogan,

Caleb Jonte Edwards,

Dylan Ennis,

Corentin Fila,

Ari Graynor,

Marissa Long,

Alexander Ludwig,

Chris Messina,

AJ Michalka,

Kumail Nanjiani,

Nadia Tereszkiewicz,

Chloe Bennet,

Sandra Bernhard,

Heather Graham,

Max Greenfield,

Frida Gustavsson,

Charlie Hall,

Jarrad Paul,

Rosie Perez,

Ben Schnetzer,

Laura Smet.

"Biały Lotos" to nagrodzony Emmy serial od HBO, który skupia się na przyjeżdżających do różnych kurortów urlopowiczach. W pierwszym sezonie goście hotelowi orientują się, że obok hawajskich krajobrazów i uśmiechniętych pracowników hotelu piękne miejsce na Hawajach ma również swoje mroczne strony. W 2. sezonie dwie pary, trzypokoleniowa włosko-amerykańska rodzina, a także VIP trafiają do kurortu na Sycylii, gdzie drażliwa menedżerka próbuje utrzymać dwoje młodych localsów z dala od swojego luksusowego hotelu. W 3. odsłonie urlopowicze trafiają natomiast do Tajlandii, a ich pobyt rozpoczyna się nieprzyjemnym wydarzeniem.

Anna Bortniak 16.04.2026 08:47

