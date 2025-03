Z serialu Biały Lotos wycięto scenę. Decyzja zapadła po wygranej Trumpa

W jednym z odcinków 3. sezonu "Białego Lotosu" pojawia się scena, w której Kate (Leslie Bibb) nie chce ujawnić, czy głosowała na Donalda Trumpa, co jest niemałym szokiem dla Jaclyn (Michelle Monaghan) i Laurie (Carrie Coon). Okazuje się, że to nie był jedyny polityczny akcent w tym epizodzie, choć drugi wątek ostatecznie nie trafił do serialu. Opowiedziała o tym Carrie Coon, bo to właśnie jej bohaterki ten temat dotyczy: