Uśpiony hit Netfliksa powraca. Więcej takich thrillerów potrzebujemy

Mocny tydzień na Netfliksie za nami. Było coś specjalnie dla nas, Polaków. Jakiś czas po głośnej "Lalce" na platformę wleciała głośna biografia. Głośna w zupełnie innym sensie, bo mówimy o filmie inspirowanym życiem rodzimej legendy rocka. "Mniej obcy" przedstawia bowiem losy Jana Borysewicza. Nic więc dziwnego, że tak chętnie go sprawdzamy.

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Z naszej perspektywy "Mniej obcy" był najważniejszą premierą mijającego tygodnia, ale nie mogliśmy przecież zapomnieć o zagranicznych nowościach. W końcu dostaliśmy również thriller "Zwierzęta" z Benem Affleckiem po obu stronach kamery, czy serial "W głębinach" z Joshem Hartnettem. I obyście nie zwlekali z ich oglądaniem, bo zabraknie wam czasu na nadchodzące produkcje. A właściwie "produkcję". Jedną, ale za to jaką.

Netflix - co obejrzeć?

Już za chwilę dostaniemy nowy sezon serialu, który od lat śledzą użytkownicy Netfliksa nie tylko z Polski, ale całego świata. "Dyplomatka" zadebiutowała przecież na platformie jeszcze w 2023 roku. Tylko to nie była jedna z tych wielkich nowości, którą serwis ogłasza wszem i wobec. Serial pojawił się w ofercie streamingowego giganta po cichu, jakby mało kto wierzył w jego potencjał. A tu taka niespodzianka.

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"Dyplomatką" najpierw zdobyła uznanie krytyków. Na Rotten Tomatoes 1. sezon cieszy się 84 proc. pozytywnych recenzji. To jednak jeszcze nic. Najbardziej na punkcie serialu oszaleli użytkownicy Netfliksa. Produkcja okazała się hitem nie tylko artystycznym, ale też komercyjnym. Cieszyła się taką popularnością, że platforma od razu przedłużyła ją na kolejny sezon. A potem jeszcze jeden. I jeszcze.

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Jeśli patrzeć tylko na recenzje, wydaje się, że jakość "Dyplomatki" wzrasta z każdym sezonem. 2. odsłona na Rotten Tomatoes zebrała już 95 proc. pozytywnych recenzji, a 3. aż 97 proc. To ile będzie przy nadchodzącym 4. sezonie? To się okaże w przyszły czwartek, kiedy nowe odcinki zadebiutują na platformie. Pewne jest, że będziemy je tłumnie oglądać. Skoro do tej pory zawsze tak było, to czemu teraz miałoby być inaczej?

Co ciekawe, "Dyplomatka" zaczynała jako jedna z wielu premier Netfliksa, która nawet nie dostała osobnej kampanii marketingowej, ale z uśpionego hitu wyrosła na po prostu hit. W nadchodzącym tygodniu nie będzie bowiem zalewu nowości, które mogłyby odwrócić od niej uwagę. Platforma coś tam doda, ale głównie będą to dokumenty ("Tyson") czy programy ("Love is Blind").

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Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

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Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Godzilla vs. Kong 5/10/2026

Noc oczyszczenia 1-5 5/10/2026

Uliczny wojownik 5/10/2026

My Hero Academia: Vigilantes 6/10/2026

Mojo Brookzz: I Know You Lying 6/10/2026

Love Village: Sezon 3 6/10/2026

Kim jest Martin Mull? 7/10/2026

Mniej obcy 7/10/2026

Prawdziwi mężczyźni: Sezon 2 7/10/2026

Skorumpowani 7/10/2026

Unforgettable: Zapisane w pamięci: Sezon 1-4 7/10/2026

Zanim odejdą wody 8/10/2026

Kiedy gasną światła 8/10/2026

Księgowy 8/10/2026

San Andreas 8/10/2026

Akademia Jednorożców: Sekrety wychodzą na jaw: Rozdział 2 8/10/2026

W głębinach 8/10/2026

Zwierzęta 9/10/2026

Moje serce bije tylko przy tobie 9/10/2026

Czy to ciasto? Halloween: Sezon 2 9/10/2026

Nawiedzony biznes: Sezon 2 9/10/2026

Krzyk 1-3 9/10/2026

Duchy Marsa - John Carpenter's Ghost of Mars 9/10/2026

Rooster Fighter: Sezon 1 10/10/2026

WWE Money in the Bank: Sezon 17: 2026 10/10/2026

100 dni oszustwa 10/10/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Mężczyzna bez pamięci 12/10/2026

Fire Spike 12/10/2026

Więcej szmalu 13/10/2026

Tyson 13/10/2026

Pułapka 13/10/2026

Love Is Blind: S11: Boston 14/10/2026

Siedem 15/10/2026

To 1-2 15/10/2026

Statek widmo 15/10/2026

Doktor Sen 15/10/2026

W ukryciu 15/10/2026

Ciche miejsce 1-2 15/10/2026

Constantine 15/10/2026

Nowokaina 15/10/2026

Krwawy diament 15/10/2026

Shazam! 15/10/2026

Sylwester w Nowym Jorku 15/10/2026

Przyjemnych snów 15/10/2026

Nadciąga burza 15/10/2026

Dyplomatka: Sezon 4 15/10/2026

Hollywood Arts 15/10/2026

Star Trek 1-3 16/10/2026

Do diabła z miłością 16/10/2026

Duchy: Sezon 4-5 16/10/2026

Norm: Opowieść o Normie Macdonaldzie 16/10/2026

Apostoł 16/10/2026

SERIOUSLY SINGLE TOO 16/10/2026

Solidna terapia 16/10/2026

Organize İşler 16/10/2026

Diabelska plansza Ouija 17/10/2026

Heart Eyes 17/10/2026

Opancerzony 17/10/2026

Odważ się zdobyć faceta 18/10/2026

Niezwykła prawniczka Minami 18/10/2026

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