Uśpiony hit Netfliksa powraca. Więcej takich thrillerów potrzebujemy
Czekaliśmy na ten moment. Uwielbiany thriller Netfliksa wreszcie powraca. Nie było go rok, ale teraz szykuje się, żeby skraść wasz czas. Za chwilę na platformie pojawi się bowiem nowy sezon hitu, jakiego nawet streamingowy gigant się nie spodziewał.
Mocny tydzień na Netfliksie za nami. Było coś specjalnie dla nas, Polaków. Jakiś czas po głośnej "Lalce" na platformę wleciała głośna biografia. Głośna w zupełnie innym sensie, bo mówimy o filmie inspirowanym życiem rodzimej legendy rocka. "Mniej obcy" przedstawia bowiem losy Jana Borysewicza. Nic więc dziwnego, że tak chętnie go sprawdzamy.
Z naszej perspektywy "Mniej obcy" był najważniejszą premierą mijającego tygodnia, ale nie mogliśmy przecież zapomnieć o zagranicznych nowościach. W końcu dostaliśmy również thriller "Zwierzęta" z Benem Affleckiem po obu stronach kamery, czy serial "W głębinach" z Joshem Hartnettem. I obyście nie zwlekali z ich oglądaniem, bo zabraknie wam czasu na nadchodzące produkcje. A właściwie "produkcję". Jedną, ale za to jaką.
Netflix - co obejrzeć?
Już za chwilę dostaniemy nowy sezon serialu, który od lat śledzą użytkownicy Netfliksa nie tylko z Polski, ale całego świata. "Dyplomatka" zadebiutowała przecież na platformie jeszcze w 2023 roku. Tylko to nie była jedna z tych wielkich nowości, którą serwis ogłasza wszem i wobec. Serial pojawił się w ofercie streamingowego giganta po cichu, jakby mało kto wierzył w jego potencjał. A tu taka niespodzianka.
"Dyplomatką" najpierw zdobyła uznanie krytyków. Na Rotten Tomatoes 1. sezon cieszy się 84 proc. pozytywnych recenzji. To jednak jeszcze nic. Najbardziej na punkcie serialu oszaleli użytkownicy Netfliksa. Produkcja okazała się hitem nie tylko artystycznym, ale też komercyjnym. Cieszyła się taką popularnością, że platforma od razu przedłużyła ją na kolejny sezon. A potem jeszcze jeden. I jeszcze.
Jeśli patrzeć tylko na recenzje, wydaje się, że jakość "Dyplomatki" wzrasta z każdym sezonem. 2. odsłona na Rotten Tomatoes zebrała już 95 proc. pozytywnych recenzji, a 3. aż 97 proc. To ile będzie przy nadchodzącym 4. sezonie? To się okaże w przyszły czwartek, kiedy nowe odcinki zadebiutują na platformie. Pewne jest, że będziemy je tłumnie oglądać. Skoro do tej pory zawsze tak było, to czemu teraz miałoby być inaczej?
Co ciekawe, "Dyplomatka" zaczynała jako jedna z wielu premier Netfliksa, która nawet nie dostała osobnej kampanii marketingowej, ale z uśpionego hitu wyrosła na po prostu hit. W nadchodzącym tygodniu nie będzie bowiem zalewu nowości, które mogłyby odwrócić od niej uwagę. Platforma coś tam doda, ale głównie będą to dokumenty ("Tyson") czy programy ("Love is Blind").
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Godzilla vs. Kong 5/10/2026
- Noc oczyszczenia 1-5 5/10/2026
- Uliczny wojownik 5/10/2026
- My Hero Academia: Vigilantes 6/10/2026
- Mojo Brookzz: I Know You Lying 6/10/2026
- Love Village: Sezon 3 6/10/2026
- Kim jest Martin Mull? 7/10/2026
- Mniej obcy 7/10/2026
- Prawdziwi mężczyźni: Sezon 2 7/10/2026
- Skorumpowani 7/10/2026
- Unforgettable: Zapisane w pamięci: Sezon 1-4 7/10/2026
- Zanim odejdą wody 8/10/2026
- Kiedy gasną światła 8/10/2026
- Księgowy 8/10/2026
- San Andreas 8/10/2026
- Akademia Jednorożców: Sekrety wychodzą na jaw: Rozdział 2 8/10/2026
- W głębinach 8/10/2026
- Zwierzęta 9/10/2026
- Moje serce bije tylko przy tobie 9/10/2026
- Czy to ciasto? Halloween: Sezon 2 9/10/2026
- Nawiedzony biznes: Sezon 2 9/10/2026
- Krzyk 1-3 9/10/2026
- Duchy Marsa - John Carpenter's Ghost of Mars 9/10/2026
- Rooster Fighter: Sezon 1 10/10/2026
- WWE Money in the Bank: Sezon 17: 2026 10/10/2026
- 100 dni oszustwa 10/10/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Mężczyzna bez pamięci 12/10/2026
- Fire Spike 12/10/2026
- Więcej szmalu 13/10/2026
- Tyson 13/10/2026
- Pułapka 13/10/2026
- Love Is Blind: S11: Boston 14/10/2026
- Siedem 15/10/2026
- To 1-2 15/10/2026
- Statek widmo 15/10/2026
- Doktor Sen 15/10/2026
- W ukryciu 15/10/2026
- Ciche miejsce 1-2 15/10/2026
- Constantine 15/10/2026
- Nowokaina 15/10/2026
- Krwawy diament 15/10/2026
- Shazam! 15/10/2026
- Sylwester w Nowym Jorku 15/10/2026
- Przyjemnych snów 15/10/2026
- Nadciąga burza 15/10/2026
- Dyplomatka: Sezon 4 15/10/2026
- Hollywood Arts 15/10/2026
- Star Trek 1-3 16/10/2026
- Do diabła z miłością 16/10/2026
- Duchy: Sezon 4-5 16/10/2026
- Norm: Opowieść o Normie Macdonaldzie 16/10/2026
- Apostoł 16/10/2026
- SERIOUSLY SINGLE TOO 16/10/2026
- Solidna terapia 16/10/2026
- Organize İşler 16/10/2026
- Diabelska plansza Ouija 17/10/2026
- Heart Eyes 17/10/2026
- Opancerzony 17/10/2026
- Odważ się zdobyć faceta 18/10/2026
- Niezwykła prawniczka Minami 18/10/2026
W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.