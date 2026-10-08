Widzowie całe lata czekają na 2. sezon sci-fi Netfliksa. Dostaną film

Mijają 2 lata, odkąd twórcy "Gry o tron" - David Benioff i D.B. Weiss - we współpracy z Aleksandrem Woo dostarczyli subskrybentom Netfliksa serial "Problem trzech ciał". Produkcja science fiction oparta o powieść chińskiego pisarza Liu Cixina koncentruje się na współczesnych naukowcach, którzy muszą zmierzyć się ze śmiertelnym dla ludzkości zagrożeniem. Trop prowadzi ich do brzemiennej w skutkach decyzji podjętej przez młodą kobietę w latach 60., której konsekwencje sięgają czasów współczesnych.

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Twórcy otwarcie mówili, że chcieliby doprowadzić opowieść Cixina do końca. Netflix przyszedł z konkretami ponad rok po premierze, ogłaszając, że zamówił nowe odcinki "Problemu trzech ciał". Dodatkowo przedłużył kontrakt z Benioffem, Weissem i Woo, co oznaczało, że historia z serialu ma szansę się rozwinąć i zaspokoić oczekiwania widzów. Mimo to od tamtej pory na próżno było szukać doniesień o kontynuacji produkcji. Aż do teraz.

Problem trzech ciał - powstanie film na podstawie powieści Cixina. Co wiadomo na ten temat?

Podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Busan ​​chiński reżyser Zhang Yimou, który pełni funkcję przewodniczącego festiwalu, ujawnił, że filmowa adaptacja epickiej trylogii sci-fi Cixina, "Wspomnień o przeszłości Ziemi", powstaje. Z informacji serwisu Deadline wynika, że prace na projektem przebiegają pomyślnie.

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"Problem trzech ciał" to wybitne dzieło science fiction, ale trudne do przeniesienia na ekran, dlatego poświęciliśmy kilka lat na dopracowanie scenariusza. W dobie sztucznej inteligencji i demokratyzacji obrazu oczekiwania widzów są niezwykle wysokie. Mamy więc nadzieję, że uda nam się im sprostać i stworzyć dobry film.

Yimou dodał, że on i jego zespół zebrali około 400 tys. komentarzy od fanów powieści, którzy mają nadzieję, że film na podstawie "Problemu trzech ciał" rzeczywiście powstanie. Pojawia się przy tym pytanie, kiedy widzowie doczekają się 2. sezonu serialu Netfliksa?

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Alex Sharp jako Will Downing. Kadr z serialu "Problem trzech ciał"

Według najświeższych doniesień, nowe odcinki mają zadebiutować pod koniec 2026 roku, czyli właściwie już lada moment. Niestety, taki scenariusz się najprawdopodobniej nie wydarzy. Netflix, publikując w sierpniu nowości na resztę bieżącego roku, nie wziął pod uwagę 2. sezonu "Problemu trzech ciał". W związku z tym, że to jeden z ważniejszych tytułów, z pewnością pojawiłby się na liście, gdyby była pewność co do terminu premiery. Tak się jednak nie stało i produkcja być może mierzy się z opóźnieniami. Trzeba czekać.

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