Użytkownicy Netfliksa odkrywają genialny kryminał. Ogląda się go na raz
Nowy kryminał podbija polskiego Netfliksa. Dosłownie przed chwilą wpadł na platformę, a już narobił sporego szumu. Chwilę po swojej premierze wdarł się do topki najpopularniejszych seriali dostępnych w serwisie w naszym kraju. I nigdzie się z niej nie wybiera. Nic zresztą dziwnego, skoro według widzów "Matlock" to produkcja, którą ogląda się na raz.
"Matlock" przedstawia historię błyskotliwej prawniczki, która z sekretnymi zamiarami dołącza do prestiżowej kancelarii. Chce rozwiązywać dla niej sprawy, a przy okazji odkryć prawdę o śmierci swojej córki. To wystarcza, aby przykuć widzów do ekranu. W końcu nie bez powodu produkcja cieszy się 93 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i właśnie stała się hitem Netfliksa. Choć przecież originalem Netfliksa wcale nie jest.
"Matlock" zadebiutowała na CBS jeszcze w 2024 roku. Ten remake serialu z lat 80. tak spodobał się widzom, że został przedłużony na kolejny sezon. W Polsce był już emitowany w telewizji i dostępny na różnych platformach VOD, ale prawdziwy szał robi dopiero teraz, po swojej premierze na Netfliksie, która miała miejsce 1 października.
Matlock - opinie o serialu kryminalnym na Netfliksie
Zaraz po swojej premierze "Matlock" wpadło do topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Oczywiście, nie może się równać z "Na wschód od Edenu", "Lalką" czy "Wątpliwościami. Nie ufaj nikomu". Dlatego dumnie zajmuje czwarte miejsce zestawienia. Nic dziwnego, skoro w mediach społecznościowych wyczytamy, że to kryminał, który ogląda się na raz, a do tego zobaczymy w nim popis aktorskich umiejętności wcielającej się w główną rolę Kathy Bates.
Właśnie odkryłam reboot "Matlock" i nie mogę się oderwać
(...) dobra na bindżowanie jest "Matlock" z Kathy Bates. Totalnie nie wiedziałem, czego się spodziewać i się zakochałem
Jest szansa, że widzieliście nową "Matlock" z Kathy Bates? Jest świetna. Jeden z najlepszych seriali, jakie oglądałem na CBS od nie wiem jak dawna
- czytamy na X (dawny Twitter).
Po tych opiniach jasne staje się, dlaczego polscy użytkownicy Netfliksa tak uzależnili się od "Matlock". Jak jednak skończą serial oglądać, pojawi się problem. Na platformie dostępne są dwa pierwsze sezony produkcji. A przecież CBS już zamówiło trzecią odsłonę, która ma się pojawić na początku 2027 roku. Ale w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo, kiedy dotrze do naszego kraju.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.