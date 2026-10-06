Użytkownicy Netfliksa odkrywają genialny kryminał. Ogląda się go na raz

"Matlock" przedstawia historię błyskotliwej prawniczki, która z sekretnymi zamiarami dołącza do prestiżowej kancelarii. Chce rozwiązywać dla niej sprawy, a przy okazji odkryć prawdę o śmierci swojej córki. To wystarcza, aby przykuć widzów do ekranu. W końcu nie bez powodu produkcja cieszy się 93 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes i właśnie stała się hitem Netfliksa. Choć przecież originalem Netfliksa wcale nie jest.

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"Matlock" zadebiutowała na CBS jeszcze w 2024 roku. Ten remake serialu z lat 80. tak spodobał się widzom, że został przedłużony na kolejny sezon. W Polsce był już emitowany w telewizji i dostępny na różnych platformach VOD, ale prawdziwy szał robi dopiero teraz, po swojej premierze na Netfliksie, która miała miejsce 1 października.

Matlock - opinie o serialu kryminalnym na Netfliksie

Zaraz po swojej premierze "Matlock" wpadło do topki najpopularniejszych seriali dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Oczywiście, nie może się równać z "Na wschód od Edenu", "Lalką" czy "Wątpliwościami. Nie ufaj nikomu". Dlatego dumnie zajmuje czwarte miejsce zestawienia. Nic dziwnego, skoro w mediach społecznościowych wyczytamy, że to kryminał, który ogląda się na raz, a do tego zobaczymy w nim popis aktorskich umiejętności wcielającej się w główną rolę Kathy Bates.

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Właśnie odkryłam reboot "Matlock" i nie mogę się oderwać



(...) dobra na bindżowanie jest "Matlock" z Kathy Bates. Totalnie nie wiedziałem, czego się spodziewać i się zakochałem



Jest szansa, że widzieliście nową "Matlock" z Kathy Bates? Jest świetna. Jeden z najlepszych seriali, jakie oglądałem na CBS od nie wiem jak dawna



- czytamy na X (dawny Twitter).

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Po tych opiniach jasne staje się, dlaczego polscy użytkownicy Netfliksa tak uzależnili się od "Matlock". Jak jednak skończą serial oglądać, pojawi się problem. Na platformie dostępne są dwa pierwsze sezony produkcji. A przecież CBS już zamówiło trzecią odsłonę, która ma się pojawić na początku 2027 roku. Ale w Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo, kiedy dotrze do naszego kraju.

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