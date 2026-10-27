Najbardziej kontrowersyjne sci-fi 2026 roku już na VOD. Chwilę po kinowej premierze

Tak, za kamerą "Gwiazdozbioru psa" stanął ten Ridley Scott, który wyreżyserował wcześniej "Obcego", "Łowcę androidów" czy "Marsjanina". Dlatego z jego najnowszym science fiction wszyscy wiązali ogromne nadzieje. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem. Produkcja okazała się wzbudzać ogromne kontrowersje. Dyskusji wokół niej towarzyszą skrajne emocje.

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"Gwiazdozbiór psa" przenosi nas do postapokaliptycznego świata, w którym wirus niszczy ludzkość. Jeden z ocalałych żyje sobie samotnie na lotnisku wraz ze swoim psem. Aż w końcu jeden komunikat każe mu wierzyć, że gdzieś tam może istnieć ciekawsze życie. Rusza w jego poszukiwaniu. Jak mu idzie? Według ocen krytyków nienajlepiej. Film ma zaledwie 41 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

Gwiazdozbiór psa - sci-fi już na VOD

Przy tak niskich ocenach trudno się dziwić, że i widzowie tłumnie na "Gwiazdozbiór psa" nie pobiegli. Na całym świecie film zarobił nieco ponad 39 mln dol. Stał się więc klapą zarówno artystyczną jak i komercyjną. Ale swoich obrońców znalazł. Całkiem sporo osób, z tych które go widziały, chwali refleksyjny ton, genialną oprawę wizualną czy subtelną emocjonalność. To jak w końcu jest?

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Jeszcze do niedawna mogliśmy sprawdzić "Gwiazdozbiór psa" w kinach. Na wielkie ekrany trafił on pod koniec sierpnia. Jak to jednak w przypadku klap finansowych bywa, dystrybutorzy przyśpieszają ich premiery VOD. Dlatego zaledwie po dwóch miesiącach od debiutu filmu Ridleya Scotta, możemy już obejrzeć go online.

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Na razie za dostęp do "Gwiazdozbioru psa" trzeba zapłacić. I to całkiem sporo. Ceny różnią się co prawda w zależności od platformy, ale należy liczyć się z kosztem rzędu kilkudziesięciu zł. Na Prime VIdeo wypożyczenie filmu kosztuje niecałe 50 zł.

"GWIAZDOZBIÓR PSA" OBEJRZYSZ NA:

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Docelowo "Gwiazdozbiór psa" zmierza do Disney+, gdzie będzie dostępny w ramach opłacanej subskrypcji. Na ten moment nie wiadomo, kiedy trafi do oferty platformy.

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