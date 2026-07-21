Nowe Star Wars obejrzysz w domu. Szybko poszło

Nowa produkcja "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" zadebiutowała na wielkich ekranach pod koniec maja. Nie osiągnęła jednak tak dużego sukcesu jak się zapewne spodziewano. Film w reżyserii

Jona Favreau zarobił, co prawda, na całym świecie niemal 345 mln dol., ale mimo to musiał zderzyć się ze przykrym wnioskiem - zaliczył on najniższe otwarcie w kinach od czasu przejęcia Star Wars przez Disneya i jest najgorzej zarabiającym filmem aktorskim marki. Dodatkowo w drugim weekendzie po premierze zanotowano wysoki spadek (o ponad połowę), co znacznie osłabiło perspektywę na długi sukces kinowy.

Dziś, około 2 miesiące po premierze w kinach, "Mandalorian i Grogu" jest już dostępny w VOD, gdzie można obejrzeć go w ramach wypożyczenia. Gdzie jest dostępny i kiedy trafi do oferty Disney+? Sprawdzamy.

Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu - gdzie obejrzeć online? Kiedy w Disney+?

Film "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" trafił do VOD w Polsce i, prawdę powiedziawszy, nie trzeba było na niego zbyt długo czekać - od premiery na wielkich ekranach minęły około 2 miesiące. Obecnie produkcja z Pedro Pascalem w roli głównej jest dostępna w opcji wypożyczenia (lub zakupu) w kilku serwisach VOD, w tym w: Apple TV (49,99 zł), Prime Video (49,99 zł), Megogo (48,99 zł), Rakuten (54,99 zł) oraz Playerze (49,99 zł).

"Mandalorian i Grogu", jako film Disneya, za jakiś czas trafi do oferty serwisu Disney+. Data nie została jeszcze ogłoszona, natomiast możemy spekulować, że pojawi się on na platformie w ciągu najbliższych 2-4 miesięcy. Nowe filmy Disneya trafiają do streamingu po około 3-6 miesiącach po premierze kinowej. Oznacza to, że "Mandalorian i Grogu" pojawi się w Disney+ nie wcześniej niż pod koniec września 2026 roku.

"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" to film w reżyserii Jona Favreau, który jest częścią serii "Gwiezdne wojny" i kontynuacją serialu "The Mandalorian" od Disney+. Akcja produkcji osadzona jest po upadku Imperium, kiedy legendarny mandaloriański łowca nagród Din Djarin (Pedro Pasacal) i jego młody uczeń Grogu zostają poproszeni przez Nową Republikę o pomoc w ochronie tego, o co walczyła Rebelia.

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