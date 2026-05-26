Pedro Pascala w Mandalorianie i Grogu jest jak na lekarstwo. Dlaczego?

Technicznie Din Djarin, główny bohater serialu „The Mandalorian”, był grany przez trzy osoby jednocześnie. Pedro Pascal był oczywiście „głównym” odtwórcą tej roli: udzielał postaci głosu, twarz i interpretację postaci. Jeśli jednak chodzi o przywdziewanie ikonicznej zbroi - tu sprawa się komplikowała.



Najważniejsi byli:

Pedro Pascal - głos, sceny bez hełmu, mniejsza część gry w zbroi;

Brendan Wayne - „gunslinger body language” („język ciała rewolwerowca”), czyli sposób chodzenia, zatrzymywania się, trzymania broni, większość spokojnych scen w pancerzu; Pascal przyznawał, że podpatrywał tę fizyczność i budował swoją interpretację na bazie tego, co robił Wayne;

Lateef Crowder - sceny walki, akrobacje, fizyczność wojownika.

Twórcy i sami aktorzy wielokrotnie podkreślali, że Mandalorianin był budowany kolektywnie. Warto jednak pamiętać, że w serialu rzadko kiedy widzieliśmy oblicze Djarina - udział Pascala był przede wszystkim głosowy, a jego występy w zbroi były znacznie rzadsze niż te Crowdera czy Wayne’a (ten ostatni pracował właściwie przy każdym odcinku, podczas gdy wiele scen z udziałem Mando kręcono kompletnie bez Pascala, nieraz w ogóle nieobecnego na planie).



W efekcie przez trzy sezony serii uzbierało się niewiele ponad cztery minuty ekranowego czasu bez hełmu. Pierwsze zdjęcie maski w finale 1. sezonu trwało zaledwie 19 sekund. W 7. odcinku 2. sezonu aktora można było oglądać przez ponad 2 minuty i 30 sekund, a finał sezonu dodał kolejną minutę i 15 sekund.



A jak było w przypadku filmu?

Mandalorian i Grogu - na jak długo twarz Pascala pojawia się w filmie?

Od początku było jednak jasne, że twarzy Pascala i tym razem nie będziemy widzieć zbyt często - rzecz jasna ze względu na zasady dotyczące hełmu Dina Djarina. Bohater żyje według określonego kodeksu, który zabrania mu zdejmowania hełmu w obecności innych żywych istot. W serialu twórcy wielokrotnie korzystali z różnych luk interpretacyjnych, by pokazać jego twarz, a zwiastun filmu potwierdził, że postać grana przez Pascala ponownie pojawi się bez maski przynajmniej w części historii.

Czas ekranowy Pedro Pascala bez hełmu:

sezony 1-3 serialu The Mandalorian: w sumie około 4 minuty i 19 sekund

The Mandalorian & Grogu: około 4 minuty i 33 sekundy

Oznacza to, że mimo 3 sezonów, 24 odcinków i około 16 godzin materiału, twarz Pascala była widoczna przez mniej niż 1 proc. całego czasu trwania serialu. Film podwaja jego dotychczasowy ekranowy wynik w ramach jednej produkcji, nawet jeśli aktor pojawia się bez hełmu jedynie przez około 3 proc. całkowitego czasu seansu.



Tak okrojona obecność Pascala wynika bezpośrednio z tego, że „The Mandalorian & Grogu” nie chce podważać znaczenia kodeksu, którym kieruje się Din. Film znalazł sprytny sposób, by pokazać twarz głównego bohatera, ale Pascal i Jon Favreau chcieli dopilnować, by produkcja nie porzuciła jednego z najważniejszych elementów historii Dina bez odpowiedniego uzasadnienia.



Pascal nie miał też zbyt wiele czasu, by zaangażować się w większą fizyczną rolę na planie filmu. Produkcja „The Mandalorian & Grogu” nakładała się bowiem na zdjęcia do „Fantastycznej Czwórki”, gdzie aktor musiał być obecny praktycznie przez cały czas. Gdyby twórcy chcieli pokazywać Dina bez maski częściej, realizacja byłaby znacznie trudniejsza.



Michał Jarecki 26.05.2026 15:27

