REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Pedro Pascala w Mandalorianie i Grogu jest jak na lekarstwo. Dlaczego?

Choć to Pedro Pascal portretuje Mandalorianina Dina Djarina, w gruncie rzeczy nie widzieliśmy go na ekranie zbyt często. Czy w filmie „Mandalorian i Grogu” jego oblicze pojawia się na dłużej? Otóż... wręcz przeciwnie. 

Michał Jarecki
the mandalorian pedro pascal
REKLAMA

Technicznie Din Djarin, główny bohater serialu „The Mandalorian”, był grany przez trzy osoby jednocześnie. Pedro Pascal był oczywiście „głównym” odtwórcą tej roli: udzielał postaci głosu, twarz i interpretację postaci. Jeśli jednak chodzi o przywdziewanie ikonicznej zbroi - tu sprawa się komplikowała.

Najważniejsi byli:

  • Pedro Pascal - głos, sceny bez hełmu, mniejsza część gry w zbroi;
  • Brendan Wayne - „gunslinger body language” („język ciała rewolwerowca”), czyli sposób chodzenia, zatrzymywania się, trzymania broni, większość spokojnych scen w pancerzu; Pascal przyznawał, że podpatrywał tę fizyczność i budował swoją interpretację na bazie tego, co robił Wayne;
  • Lateef Crowder - sceny walki, akrobacje, fizyczność wojownika.
REKLAMA

Twórcy i sami aktorzy wielokrotnie podkreślali, że Mandalorianin był budowany kolektywnie. Warto jednak pamiętać, że w serialu rzadko kiedy widzieliśmy oblicze Djarina - udział Pascala był przede wszystkim głosowy, a jego występy w zbroi były znacznie rzadsze niż te Crowdera czy Wayne’a (ten ostatni pracował właściwie przy każdym odcinku, podczas gdy wiele scen z udziałem Mando kręcono kompletnie bez Pascala, nieraz w ogóle nieobecnego na planie).

W efekcie przez trzy sezony serii uzbierało się niewiele ponad cztery minuty ekranowego czasu bez hełmu. Pierwsze zdjęcie maski w finale 1. sezonu trwało zaledwie 19 sekund. W 7. odcinku 2. sezonu aktora można było oglądać przez ponad 2 minuty i 30 sekund, a finał sezonu dodał kolejną minutę i 15 sekund.

A jak było w przypadku filmu?

Mandalorian i Grogu - na jak długo twarz Pascala pojawia się w filmie?

Od początku było jednak jasne, że twarzy Pascala i tym razem nie będziemy widzieć zbyt często - rzecz jasna ze względu na zasady dotyczące hełmu Dina Djarina. Bohater żyje według określonego kodeksu, który zabrania mu zdejmowania hełmu w obecności innych żywych istot. W serialu twórcy wielokrotnie korzystali z różnych luk interpretacyjnych, by pokazać jego twarz, a zwiastun filmu potwierdził, że postać grana przez Pascala ponownie pojawi się bez maski przynajmniej w części historii.

Czas ekranowy Pedro Pascala bez hełmu:

  • sezony 1-3 serialu The Mandalorian: w sumie około 4 minuty i 19 sekund
  • The Mandalorian & Grogu: około 4 minuty i 33 sekundy

Oznacza to, że mimo 3 sezonów,  24 odcinków i około 16 godzin materiału, twarz Pascala była widoczna przez mniej niż 1 proc. całego czasu trwania serialu. Film podwaja jego dotychczasowy ekranowy wynik w ramach jednej produkcji, nawet jeśli aktor pojawia się bez hełmu jedynie przez około 3 proc. całkowitego czasu seansu.

Tak okrojona obecność Pascala wynika bezpośrednio z tego, że „The Mandalorian & Grogu” nie chce podważać znaczenia kodeksu, którym kieruje się Din. Film znalazł sprytny sposób, by pokazać twarz głównego bohatera, ale Pascal i Jon Favreau chcieli dopilnować, by produkcja nie porzuciła jednego z najważniejszych elementów historii Dina bez odpowiedniego uzasadnienia.

Pascal nie miał też zbyt wiele czasu, by zaangażować się w większą fizyczną rolę na planie filmu. Produkcja „The Mandalorian & Grogu” nakładała się bowiem na zdjęcia do „Fantastycznej Czwórki”, gdzie aktor musiał być obecny praktycznie przez cały czas. Gdyby twórcy chcieli pokazywać Dina bez maski częściej, realizacja byłaby znacznie trudniejsza.

Film „MANDALORIAN I GROGU” obejrzycie w kinach.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Michał Jarecki
26.05.2026 15:27
Tagi: Pedro PascalStar WarsThe Mandalorian
REKLAMA
Najnowsze
14:51
Bedoes nie wygrał Fryderyka. Zwrócił się do fanów
Aktualizacja: 2026-05-26T14:51:42+02:00
14:37
Superman pojawił się w 3. sezonie Euforii. To nie żart
Aktualizacja: 2026-05-26T14:37:56+02:00
12:47
Netflix pokazał nowości na czerwiec 2026. Tak to się robi
Aktualizacja: 2026-05-26T12:47:12+02:00
12:07
Film prosto z kina debiutuje w Disney+. Czegoś takiego jeszcze nie grali
Aktualizacja: 2026-05-26T12:07:12+02:00
11:40
Co nowego w czerwcu 2026 w SkyShowtime? Przecieram oczy
Aktualizacja: 2026-05-26T11:40:50+02:00
10:53
Potężne doniesienia o Avengers 5 i 6. Wiemy, o czym opowie film
Aktualizacja: 2026-05-26T10:53:03+02:00
9:54
Kim jest Miranda ze Stamtąd? Wyjaśniamy znaczenie tej postaci
Aktualizacja: 2026-05-26T09:54:36+02:00
9:17
Czy będzie 2. sezon Marshals? To koniec sequela Yellowstone
Aktualizacja: 2026-05-26T09:17:02+02:00
19:52
Fani Big Mouth pokochają Okres godowy. Reszta go znienawidzi
Aktualizacja: 2026-05-25T19:52:08+02:00
18:15
Wszystkie odcinki Spider-Noir już są. Jak ja wam zazdroszczę tego seansu
Aktualizacja: 2026-05-25T18:15:28+02:00
17:34
Nowy hit Netfliksa wygląda znajomo? Bo to remake starej komedii Netfliksa
Aktualizacja: 2026-05-25T17:34:54+02:00
16:09
Nowy serial fantasy Netfliksa jest ubóstwiany za granicą. A w Polsce cisza
Aktualizacja: 2026-05-25T16:09:41+02:00
15:47
Mandalorian i Grogu to kopalnia smaczków. Wybieramy najciekawsze easter eggi
Aktualizacja: 2026-05-25T15:47:54+02:00
14:23
Czy będzie 2. sezon Love is Blind: Polska? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2026-05-25T14:23:56+02:00
13:33
Czy Idris Elba będzie nowym Bondem? Aktor zna odpowiedź
Aktualizacja: 2026-05-25T13:33:38+02:00
11:51
Ważny apel podczas reunion Love is Blind: Polska. Prowadząca zareagowała
Aktualizacja: 2026-05-25T11:51:15+02:00
11:30
Łatwogang zebrał 12 mln zł dla Maksa. Na trasie spotkał się z chłopcem
Aktualizacja: 2026-05-25T11:30:21+02:00
10:53
Pobudka widzowie Prime Video. Przespaliśmy jeden z najlepszych seriali XXI wieku
Aktualizacja: 2026-05-25T10:53:43+02:00
9:29
Jak Mandalorian i Grogu poradził sobie w kinach? Są wyniki
Aktualizacja: 2026-05-25T09:29:24+02:00
8:58
Serial Harry Potter trafił do zapowiedzi HBO Max. Cudownie
Aktualizacja: 2026-05-25T08:58:52+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA