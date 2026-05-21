„Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu” to pierwszy film z odległej galaktyki, jaki Disney wypuszcza do kin od siedmiu lat. Chociaż marka w ostatnich latach nieco podupadła, bo najpierw „Skywalker. Odrodzenie” wkurzyło widzów, a potem dostaliśmy masę seriali-średniaków, to nie ma wątpliwości, że kolejna produkcja z tego uniwersum i tak przyciągnie masę ludzi.

Problem w tym, że „Mandalorian i Grogu” jest kontynuacją serialu z Disney+, który jest takim gwiezdnowojennym westernem i lepszym „Wiedźminem” od „Wiedźmina”. Wiele osób wybierających się do kina go pewnie nie oglądało. Co trzeba wiedzieć o tych postaciach? Przede wszystkim to, kim właściwie są główni bohaterowie i skąd się wzięli!

Kim jest Mandalorian(in), tj. Din Djarin?

Zacznijmy od pierwszego: ten tytułowy Mandalorianin (czy tam Mandalorian, jak sugeruje polski, nieco koślawy tytuł nadchodzącego filmu…), chociaż nosi pancerz podobny do tego, który przywdziewał słynny łowca nagród Boba Fett z oryginalnej trylogii, jest inną postacią! Łączy ich zawód, a do tego drogi tych kolegów po fachu co prawda się z czasem krzyżują, ale ich origin story było inne.

Główny bohater serialu „The Mandalorian” oraz nowego filmu „Mandalorian & Grogu” jako dziecko został uratowany przez sektę wojowników z upadłej już planety Mandalore. Został przez nich przyjęty jako znajda oraz wychowany zgodnie z ich tradycją. Z tego powodu nie może zdejmować swojego hełmu w obecności innych ludzi i kieruje się w życiu zasadami kredo Dzieci Straży.

Din po upadku Imperium pracował jako łowca nagród na zewnętrznych rubieżach. Pewnego dnia przyjął zlecenie dostarczenia tajemniczego pakunku, którym okazało się… dziecko. Wojownika ruszyło jednak sumienie, a Djarin zdecydował się nie dostarczać brzdąca swojemu mocodawcy - zamiast tego uratował młodzika i z czasem stał się jego przybranym ojcem, przyjmując go do społeczności Mandalorian.

Kim jest Grogu a.k.a. Baby Yoda?

Imię dziecka, będącego przedstawicielem tego samego długowiecznego gatunku, co Wielki Mistrz Zakonu Jedi szkolący Luke’a Skywalkera na Dagobah, które uratował Din, poznaliśmy dopiero po jakimś czasie. Zanim to się stało, internet zdążył go ochrzcić mianem Baby Yody. O żadnym pokrewieństwie pomiędzy tymi postaciami jednak nie było mowy - no, a przynajmniej jak na razie.

Grogu jest wrażliwym na Moc młodzikiem, chociaż ma już kilka dekad na karku - przedstawiciele jego gatunku rozwijają się powoli, bo dożywają setek lat. Wychowywał się w Świątyni Jedi aż do jej upadku, a został uratowany przez mistrza Kellerana Beqa. Żył w ukryciu przez kolejne trzy dekad, aż jego drogi skrzyżowały się z Djarinem, z którym zaczął wspólnie podróżować.

Młodzik jest pocieszny i krnąbrny, ale w sytuacjach podbramkowych pomaga Din Djarinowi, w tym w walce. Grogu wykorzystuje do tego Moc, czyli tę samą „siłę spajającą wszystkie żywe istoty w galaktyce”, z której czerpali Luke Skywalker, Imperator itd. Maluch wykorzystuje ją zarówno do leczenia i telekinezy, jak i do generowania czegoś na kształt ochronnego pola.

„Mandalorianin” i „Księga Boby Fetta” - streszczenie seriali

A jak wyglądały dotychczasowe przygody Djarina i Grogu? Po tym, jak aspołeczny twardziel obudził w sobie instynkt opiekuńczy, odmówił wydania Dziecka w ręce imperialnego oficera, Moffa Gideona (który to po upadku swojego państwa nadal włada resztą wojsk). Postanowił odszukać innych Jedi, aby oddać im malucha na wychowanie za sugestią przywódczyni swojej gildii.

Bohaterowie w pierwszym dwóch sezonach brali zlecenia i walczyli z Imperium, aż Grogu został porwany przez Moffa Gideona. Djarin, który wszedł w posiadanie wyjątkowego miecza świetlnego o nazwie Dark Saber, zyskał wsparcie Boby Fetta i ruszył jego tropem. Do finałowej konfrontacji dołączył zaś nie kto inny, jak sam Luke Skywalker, który zgodnie z życzeniem Dina wziął młodzieńca na wychowanie.

Główni bohaterowie serialu „The Mandalorian” pojawili się również w jego spin-offie, czyli „The Book of Boba Fett”. W jednym z odcinków byliśmy świadkami początków pokuty w wykonaniu Djarina, który ujawnił kilkukrotnie swoją twarz, co w jego kulturze jest traktowane niczym grzech śmiertelny. W tym czasie Luke Skywalker dał Grogu wybór: szkolić się dalej na Jedi, czy wrócić do Dina.

Grogu, którzy przywiązał się do swojego opiekuna, zdecydował się porzucić szkolenie Jedi. Potem, wraz z Djarinem pomogli w dalszych odcinkach „Księgi Boby Fetta” byłemu łowcy nagród, który kilka lat wcześniej wydostał się z trzewi Sarlacca, wygrać walkę o władzę nad półświatkiem przestępczym na planecie Tatooine. Potem ruszyli własną drogą i… wpadli w wir historii.

W trzecim sezonie „Mandalorianina” bohaterowie wzięli udział w walce o władzę nad ruinami ich ojczystej planety Mandalore. Po tym, jak Djarin dokonał rytualnej kąpieli w podziemnych wodach tej planety, stanął wraz z Grogu do walki u boku swoich ziomków przeciwko Moffowi Gideonowi. Przywódczynią ludu została Bo-Katan Kryze, która dzięki Dark Saberowi zjednoczyła klany.

Po zwycięstwie nad imperialnymi żołnierzami Din Djarin oficjalnie adoptował Dziecko, które od teraz nazywa się, zgodnie z mandaloriańską tradycją, Din Grogu. Osiedli wspólnie na planecie Nevarro, gdzie mieszkają w chacie, okazjonalnie podejmując się zleceń dla Nowej Republiki, która poluje teraz na imperialnych lordów i zbrodniarzy wojennych pokroju Moffa Gideona.

I to jest właśnie punkt wyjścia dla filmu „Mandalorian i Grogu”, który trafi do kin już w piątek 22 maja 2026 r. Na swojej drodze spotkają wiele znanych fanom „Gwiezdnych wojen” postaci, w tym potomka jednego z najbardziej charakterystycznych złoczyńców.

Piotr Grabiec 21.05.2026 19:19

