Oto nowy zwiastun serialu Harry Potter. Cholibka, jest piękny
HBO Max pokazało nowy zwiastun serialu "Harry Potter". Oto pierwsze spojrzenie na przydzielanie do domów, mecz Quidditcha, lekcje zielarstwa i zajęcia eliksirów ze Snape'em. Jest na co czekać.
Dziś HBO Max pokazało pierwszy oficjalny zwiastun 1. sezonu serialu "Harry Potter", adaptacji powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny".
Harry Potter i Kamień Filozoficzny - zwiastun 1. sezonu serialu od HBO Max
Niemal 3-minutowy zwiastun ujawnił co nieco na temat nadchodzącej produkcji. Materiał pokazuje pierwszoroczniaków, którzy są wprowadzani do Wielkiej Sali, a także interakcje uczniów w pociągu. Pojawiły się również genialne sceny z uczty po przydzieleniu młodych czarodziejów do ich domów oraz kadry z zajęć w Hogwarcie, w tym z zielarstwa i eliksirów.
Zwiastun wygląda tak, jakby rzeczywiście został stworzony przez czarodziejów. Widać już, że każdy element będzie po prostu magiczny. Młodzi aktorzy jak na razie również prezentują się doskonale. Zapowiedź oddaje klimat beztroskiego roku w Hogwarcie, czego dowodzą relacje podekscytowanych pierwszoroczniaków.
Oto pierwsza dłuższa zapowiedź 1. sezonu serialu "Harry Potter":
Zdjęcia do 2. sezonu "Harry'ego Pottera" mają ruszyć jesienią bieżącego roku, jeszcze przed premierą 1. sezonu na podstawie powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". W tej książce jedenastoletni Harry Potter, który do tej pory był wychowywany przez swoje okropne wujostwo, dowiaduje się, że jest czarodziejem. Po wakacjach opuszcza dom na Privet Drive i rozpoczyna naukę w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, gdzie poznaje swoich przyjaciół - Hermionę Granger i Rona Weasleya.
Premierowy sezon serialu "Harry Potter" zadebiutuje na platformie HBO Max w Święta Bożego Narodzenia, 25 grudnia 2026 roku.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.