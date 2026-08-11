Gwiazda serialu Harry Potter odcina się od J.K. Rowling

Nie jest tajemnicą, że J.K. Rowling stanowczo wyraża swoje kontrowersyjne poglądy na temat osób transpłciowych. Naraziła się tym na niezadowolenie aktorów związanych z "Harrym Potterem", w tym Danielowi Radcliffe'owi i Emmie Watson. Aktorzy z oryginalnych produkcji odcinali się od pisarki już wcześniej i przez te wszystkie lata widzowie zdążyli się już przyzwyczaić, że nie mają oni z Rowling najlepszych relacji.

Tymczasem, za sprawą serialu "Harry Potter", rodzi się kolejna grupa aktorów i aktorek, którzy będą niejako powiązani z Rowling. W tym przypadku również znajdą się osoby, które nie będą zgadzały się z poglądami pisarki, które z biegiem lat wygłaszała coraz śmielej i ostrzej. Niedawno do grona przeciwników autorki dołączyła Bel Powley. Aktorka, którą będzie można zobaczyć w serialu od HBO, wypowiedziała się na temat poglądów pisarki.

Bel Powley skrytykowała J.K. Rowling. Nie zgadza się z jej poglądami

Powley wcześniej można było zobaczyć w takich produkcjach jak "The Morning Show", "Władcy przestworzy" czy "Podkręć mnie", a już za kilka miesięcy widzowie zobaczą ją w zupełnie nowej roli Petunii Dursley w serialu "Harry Potter". W związku z tym aktorka została zapytana o to, jak podchodzi do udziału w produkcji odcinkowej HBO przez pryzmat transfobicznych poglądów Rowling.

Zdecydowanie nie zgadzam się z poglądami J.K. Rowling na temat płci. Uważam, że społeczność transseksualna zasługuje na bezpieczeństwo, godność, szacunek i całkowitą akceptację - powiedziała w wywiadzie dla The Telegraph.

Dodała jednak, że uwielbia "Harry'ego Pottera", a książki towarzyszyły jej w okresie dorastania. Podkreśliła, że należy do tego pierwszego pokolenia czytelników, przyznając, że uwielbia nie tylko magię, ale również klimat grozy, który wzrasta wraz z kolejną powieścią.

Nie tylko Powley ma wątpliwości co do poglądów Rowling. John Lithgow, odtwórca roli Albusa Dumbledore'a, również podkreślił, że nie zgadza się z wieloma wypowiedziami pisarki. Aktor przyznał, że rozważał nawet odejście z serialu, ale ostatecznie nie zrezygnował z tej szansy.

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