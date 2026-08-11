Gwiazda serialu Harry Potter odcina się od J.K. Rowling
Bel Powley, gwiazda serialu "Harry Potter", stwierdziła, że nie zgadza się z poglądami J.K. Rowling na temat osób transseksualnych. Tym samym aktorka dołączyła do grona osób związanych z uniwersum "Harry'ego Pottera", które sprzeciwiają się autorce powieści w związku z jej transfobicznymi wypowiedziami.
Nie jest tajemnicą, że J.K. Rowling stanowczo wyraża swoje kontrowersyjne poglądy na temat osób transpłciowych. Naraziła się tym na niezadowolenie aktorów związanych z "Harrym Potterem", w tym Danielowi Radcliffe'owi i Emmie Watson. Aktorzy z oryginalnych produkcji odcinali się od pisarki już wcześniej i przez te wszystkie lata widzowie zdążyli się już przyzwyczaić, że nie mają oni z Rowling najlepszych relacji.
Tymczasem, za sprawą serialu "Harry Potter", rodzi się kolejna grupa aktorów i aktorek, którzy będą niejako powiązani z Rowling. W tym przypadku również znajdą się osoby, które nie będą zgadzały się z poglądami pisarki, które z biegiem lat wygłaszała coraz śmielej i ostrzej. Niedawno do grona przeciwników autorki dołączyła Bel Powley. Aktorka, którą będzie można zobaczyć w serialu od HBO, wypowiedziała się na temat poglądów pisarki.
Bel Powley skrytykowała J.K. Rowling. Nie zgadza się z jej poglądami
Powley wcześniej można było zobaczyć w takich produkcjach jak "The Morning Show", "Władcy przestworzy" czy "Podkręć mnie", a już za kilka miesięcy widzowie zobaczą ją w zupełnie nowej roli Petunii Dursley w serialu "Harry Potter". W związku z tym aktorka została zapytana o to, jak podchodzi do udziału w produkcji odcinkowej HBO przez pryzmat transfobicznych poglądów Rowling.
Zdecydowanie nie zgadzam się z poglądami J.K. Rowling na temat płci. Uważam, że społeczność transseksualna zasługuje na bezpieczeństwo, godność, szacunek i całkowitą akceptację
- powiedziała w wywiadzie dla The Telegraph.
Dodała jednak, że uwielbia "Harry'ego Pottera", a książki towarzyszyły jej w okresie dorastania. Podkreśliła, że należy do tego pierwszego pokolenia czytelników, przyznając, że uwielbia nie tylko magię, ale również klimat grozy, który wzrasta wraz z kolejną powieścią.
Nie tylko Powley ma wątpliwości co do poglądów Rowling. John Lithgow, odtwórca roli Albusa Dumbledore'a, również podkreślił, że nie zgadza się z wieloma wypowiedziami pisarki. Aktor przyznał, że rozważał nawet odejście z serialu, ale ostatecznie nie zrezygnował z tej szansy.
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Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.