2. sezon Harry'ego Pottera rusza już za chwilę. Tak wygląda nowa Hermiona
Do premiery "Harry'ego Pottera" jeszcze trochę czasu. Tymczasem wcielająca się w jedną z głównych ról aktorka szykuje się do wejścia na plan 2. sezonu serialu HBO Max. Właśnie pokazała, jak będzie się w nim prezentować.
Dla fanów Harry'ego Pottera tegoroczna gwiazdka będzie wyjątkowa. To wtedy bowiem na HBO Max ma zadebiutować 1. sezon serialowej adaptacji książek J.K. Rowling. Jak już od dawna wiadomo, na jednej odsłonie produkcja na pewno się nie skończy. A twórcy nie zamierzają czekać, aż im obsada się zestarzeje. Dlatego już za chwilę rozpoczną zdjęcia do 2. sezonu wyczekiwanej produkcji.
Według doniesień ekipa "Harry'ego Pottera" od HBO Max wejdzie na plan 2. sezonu jeszcze w tym miesiącu. Tak, zdjęcia mają rozpocząć się w sierpniu 2026 roku. Potwierdza to wcielająca się w jedną z głównych ról aktorka.
Harry Potter - Hermiona w 2. sezonie serialu HBO Max
W serialu HBO Max Arabella Stanton zastąpi Emmę Watson w roli Hermiony. Jak sobie poradzi z tym wyzwaniem? O tym się dowiemy, kiedy "Harry Potter" zadebiutuje już na platformie. Tymczasem młoda aktorka pokazała na swoim Instagramie transformację, jaką przeszła na potrzeby zdjęć do 2. sezonu produkcji.
Całkowicie świeży wygląd przed 2. sezonem
- przeczytamy w poście na Instagramie Arabelli Stanton.
W tym wypadku chodzi jedynie o nowy wygląd wcielającej się w Hermionę aktorki. Co nie znaczy, że w 2. sezonie nie dojdzie do zmian castingowych. Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Gracie Cochrane, która w pierwszych odcinkach gra Ginny Weasley - najmłodszą członkinię rodziny Weasleyów - nie zobaczymy już w 2. odsłonie.
Na ten moment nie wiadomo, kto zastąpi Gracie Cochrane. Aczkolwiek to się szybko zmieni. Tak przynajmniej możemy zakładać, skoro zdjęcia do 2. sezonu "Harry'ego Pottera" ruszają lada dzień.
"Harry Potter" zadebiutuje na HBO i HBO Max 25 grudnia 2026 roku.
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