Harry Potter pokazał plan lekcji. Poszłabym do takiej szkoły

Widzowie zobaczyli dziś pierwszy pełny zwiastun premierowego sezonu serialu "Harry Potter", który jest adaptacją powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Już wcześniej pojawiały się doniesienia, że twórcy skupią się na szczegółach z książek, które nie zostały pokazane w filmach, ale dopiero teraz, za sprawą zwiastuna, widać to gołym okiem. Każda klatka aż się prosi o analizę i głębsze przyjrzenie się, by z ekscytacją odkrywać kolejne szczegóły.

Detalem, na który sporo widzów z pewnością zwróciło uwagę podczas oglądania nowej zapowiedzi serialowego "Harry'ego Pottera", jest plan lekcji.

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Tak wygląda plan lekcji uczniów Hogwartu. Młodzi czarodzieje mają co robić

Od poniedziałku do piątku uczniowie zaczynają swój dzień od śniadania i szkolnych ogłoszeń, a po napełnieniu brzuszków rozpoczynają się zajęcia. Każdego dnia lekcji jest w sumie 6, choć nie wiadomo dokładnie, ile trwają. W Wielkiej Brytanii system jest nieco inny, ponieważ godzina lekcyjna to od 50 do 60 minut - wszystko zależy od placówki. Codziennie, oprócz niedzieli, po dwóch pierwszych zajęciach nadchodzi czas na lunch, a przed ostatnią lekcją jedzą obiad.

W poniedziałek na pierwszej lekcji czarodzieje zgłębiają tajniki zielarstwa z profesor Sprout, a następnie udają się na zajęcia z historii magii, które prowadzi profesor Binns. W przerwie między zajęciami ruszają na lunch, a po południu są obecni na lekcjach latania z panią Hooch, obrony przed czarną magią z profesorem Quirellem oraz eliksirów z profesorem Snape'em. Po obiedzie czeka ich już tylko astronomia z profesor Sinistrą.

We wtorek na dwóch pierwszych lekcjach uczniowie uczą się zaklęć. Po lunchu biorą udział w grach, a następnie udają się na dwie godziny lekcyjne zielarstwa. Gdy zjedzą już obiad, czekają ich przygotowania (w planie lekcji opisane jako "Prep") i na ten moment nie jest do końca jasne, czego dotyczą.

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W środę pierwszoroczniacy zaczynają dzień dwoma lekcjami historii magii (można się kłócić, czy poranek jest odpowiednią porą na zajęcia z profesorem Binnsem). Podobnie jak we wtorek, po lunchu grają w gry, a następnie ćwiczą zaklęcia i transmutację. Po obiedzie udają się na ostatnią lekcję tego dnia, czyli astronomię.

Plan lekcji pierwszoroczniaków w Hogwarcie

Czwartek wydaje się być nieco luźniejszym dniem. Oprócz dwóch porannych zajęć z transmutacji uczniowie ponownie grają w gry, a przed obiadem dwie godziny lekcyjne spędzają w bibliotece. Ostatnim obowiązkiem tego dnia są natomiast wspomniane już tajemnicze przygotowania.

Piątek, weekendu początek. Dla niektórych będzie to jednak stresujące rozpoczęcie dnia, bo po śniadaniu młodzi czarodzieje uczestniczą w zajęciach z eliksirów z profesorem Snape'em. Po lunchu biorą udział w lekcjach latania, a następnie w obronie przed czarną magią, która trwa dwie godziny lekcyjne. Po obiedzie udają się na przygotowania.

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Co ciekawe, nawet w weekend sporo się dzieje. Rano pierwszoroczniacy muszą stawić się na obiektach sportowych, czyli zapewne czarodziejskim WF-ie, a po lunchu udają się do uczniowskich klubów i na zajęcia dodatkowe. Następnie jedzą obiad i od tej pory mają już czas wolny, który trwa jeszcze w niedzielę następnego dnia.

Do takiej szkoły z pewnością niejeden dorosły chętnie by wrócił.

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Anna Bortniak Redaktor Absolwentka studiów dziennikarskich. Robi to, co lubi, czyli pisze – o serialach i filmach. Miłośniczka kryminałów tych na ekranie i na papierze. W słuchawkach raczej rap, ale często też metal. Na co dzień poukładana, chociaż często zdarza jej się nabałaganić w słowach. Zakochana w Norwegii, dobrej, czarnej kawie i świeczkach z Pepco. Uwielbia rozmawiać i słuchać ludzi, dlatego marzy jej się napisanie reportażu, tylko jeszcze nie wie, o czym.