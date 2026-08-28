Tak wygląda list z Hogwartu. Serialowy Harry Potter nadchodzi

Świat Harry'ego Pottera pełen jest magicznych artefaktów. Kolejne przedmioty skrywają nadnaturalne moce albo stają się zalążkiem niezwykłej przygody. Stopniowo odkrywamy ich tajemnicze moce i znaczenia wraz z głównym bohaterem, który po ciężkich latach spędzonych w komórce pod schodami u swojego wujostwa, w końcu zostaje wezwany do szkoły dla młodych czarodziejów zwanej Hogwartem.



Ale wy przecież dobrze o tym wszystkim wiecie. "Harry Potter" to fenomen. Zaczął się od książek J.K. Rowling i rozrósł się do prężnie rozwijającej się franczyzy popkulturowej, w skład której wchodzą filmy, gry i cokolwiek sobie tylko fani mogliby wymarzyć. Za parę miesięcy wrócimy do początków historii młodego czarodzieja. Wszystko przez nową adaptację oryginalnych powieści. Odpowiada za nią HBO, które właśnie pokazało pierwszy magiczny artefakt ze swojej produkcji.

Harry Potter - HBO pokazuje magiczny artefakt

"HARRY'EGO POTTERA" OBEJRZYSZ NA HBO MAX: HARRY POTTER HBO Max

Chodzi o wspomniany wyżej list z Hogwartu. To od wezwania do szkoły zaczyna się przecież cała podróż Harry'ego Pottera do odkrycia kim naprawdę jest, dowiedzenia się skąd się wzięła blizna w kształce pioruna na jego czole i poznania nowych przyjaciół.

W mediach społecznościowych pojawiło się właśnie oficjalne zdjęcie wezwania do Hogwartu, które Harry Potter otrzymuje w 1. sezonie nadchodzącego serialu HBO. Jego treść brzmi następująco:

Drogi Panie Potterze,



Z radością informujemy, że otrzymał Pan miejsce w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie.



W załączeniu znajduje się lista wszystkich niezbędnych książek i wyposażenia.



Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Na Państwa sowę oczekujemy najpóźniej do 31 lipca.



Z wyrazami szacunku,



Minerwa McGonagall



Zastępczyni dyrektora

Choć do premiery 1. sezonu "Harry'ego Pottera" jeszcze trochę czasu, HBO - całkiem zresztą słusznie - spodziewa się ogromnego hitu. Dlatego nie czeka, aż młodzi aktorzy się zestarzeją. Stacja zdążyła już dać zielone światło na 2. odsłonę serialu. Docelowo sezonów ma być tyle, ile jest książek, czyli siedem.



"Harry Potter" zadebiutuje na HBO Max 25 grudnia.



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