Harry Potter miał dostać zupełnie inny serial. Fani by go pokochali
"Harry Potter" od dawna jest już prężnie rozwijającą się multimedialną franczyzą. Za chwilę doczeka się serialowego rebootu, ale, jak się okazuje, zamiast niego mógł dostać spin-off. Posiadające prawa do książek studio Warner Bros. Discovery jednak go nie chciało.
Dla fanów Harry'ego Pottera to będzie wspaniały koniec roku. W grudniu na HBO Max zadebiutuje bowiem serialowa adaptacja książek J.K. Rowling. Odpowiadające za nią studio słusznie spodziewa się hitu. Warner Bros. Discovery już zamówiło nawet 2. sezon, a liczy, że na tym się nie skończy. Ma nadzieję na siedem odsłon - dokładnie tyle, ile jest oryginalnych powieści.
Biorąc pod uwagę niesłabnącą popularność "Harry'ego Pottera" Warner Bros. Discovery ma szansę spełnić swój plan i w ciągu dekady dostarczyć nam siedem sezonów swojej serialu. Choć, jak się okazuje, mogło to wyglądać zupełnie inaczej. Studio początkowo nie planowało rebootu literackich oryginałów, które doczekały się filmowych adaptacji jeszcze na początku XXI wieku. Zamiast niego miał powstać spin-off.
Harry Potter - czemu spin-off nie powstał?
Knight Edge Media ujawniło, że Warner Bros. pracowało nad spin-offem "Harry'ego Pottera" poświęconym Huncwotom. Czyli serial skupiałby się na losach Jamesa Pottera (ojca Harry'ego), Syriusza Blacka, Remusa Lupina i Petera Pettigrewa - czwórki przyjaciół z Gryffindoru, którzy byli znani ze swych zdolności magicznych, łamania regulaminu Hogwartu i robienia psikusów.
Serial o Huncwotach był już nawet na etapie pisania scenariuszy. Podobno scenarzyści zdążyli napisać trzy odcinki przed wyciągnięciem wtyczki. David Zaslav - CEO Warner Bros. Discovery - postanowił, że lepszym pomysłem będzie jednak serialowy reboot adaptujący oryginalne książki, a więc powtarzający historię znaną już widzom z filmów.
Trzech żyjących w książkach o "Harrym Potterze" członków grupy zwanej Huncwotami w końcu w serialu zobaczymy. Możemy się ich spodziewać w (ewentualnym, wciąż jeszcze niezamówionym) 3. sezonie produkcji HBO Max. Na ten moment nie wiadomo, kto miałby się wcielić w Syriusza Blacka, Remusa Lupina i Petera Pettigrewa.
"Harry Potter i kamień filozoficzny" zadebiutuje na HBO Max 25 grudnia.
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