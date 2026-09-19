HBO Max dowiózł aż 10 nowości na weekend. Co warto obejrzeć?

HBO Max dowiozło w tym tygodniu całą masę nowości. W większości są to tytuły na licencji, ale w dniach 18-20 września trafiło aż 10 wartych obejrzenia tytułów. Sprawdźmy, co warto obejrzeć.

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HBO Max – nowości na weekend

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Amerykańska fikcja

Zdobywca Oscara za Najlepszy scenariusz adaptowany. Błyskotliwy komedia opowiada pisarzu i uznanym profesorze literatury angielskiej, który przeżywa kryzys. Jego najnowsza powieść nikogo nie interesuje ze względy na to, że… nie jest wystarczająco „czarna”. Decyduje więc pod zmienionym nazwiskiem napisać powieść, która kopiuje wszystkie motywy i tropy z afroamerykańskiej literatury. Szybko przekona się, że uwolnił potwora, nad którym nie będzie w stanie zapanować.

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Kot w butach i Kto w butach: Ostatnie życzenie

Dwa filmy ze świata uwielbianego „Shreka”. Oba opowiadają o Kocie w butach, czyli szermierzu i pogromcy serc niewieścich. Choć film stoi na ramionach zielonego ogra, to obie części to po prostu udane i samodzielne produkcje. Osobiście jestem fanem „Ostatniego życzenia”, gdyż to film, który choć bywa uroczą komedyjką, bierze się za bary z tematami dotykającymi samej esencji życia. Coś wspaniałego.

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Pillion

Mocny, choć osobliwy melodramat. Opowiada on o Colinie, zwyczajnym chłopaku, który dopiero odkrywa siebie. Pewnego dnia poznaje Raya. Ray jest ekstremalnie charyzmatyczny, przystojny i jeździ na motorze (co nie jest bez znaczenia). Mężczyzna przedstawia go swojej społeczności LGBTQ (co również ma wielkie znaczenie). Ich relacja będzie jednak bardzo daleka od standardowej.

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Outlander: Krew z krwi, sezon 2.

Fani „Outlandera” już zacierają ręce. Prequel uwielbianego (i bardzo długiego) serialu wraca z 2. sezonem. Już 19 września widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy odcinek. Nowa odsłona skupi się na dalszych losach rodziców Jamiego oraz Claire.

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Wpatrując się w słońce

Niemieckie kino, o którym mogliście nie mieć nawet pojęcia. Subtelny dramat opowiada o czterech kobietach z różnych dekad XX i XXI wieku, których losy niespodziewanie łączą się ze sobą. A łączy je miejsce, czyli niewielkie wiejskie gospodarstwo w regionie Altmark.

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Wszystkie nowości HBO Max na weekend:

18 września

Saman: Ukryta prawda, odc. 1-3

Dino Ranch: Island Explorers, odc. 1-52

Amerykańska fikcja

Pillion

19 września

Outlander: Krew z krwi II, odc. 1

Kot w butach: Ostatnie życzenie

Kot w butach

The Fin

Lodowy szlak: Zemsta

Wpatrując się w słońce

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Więcej o HBO Max poczytasz na Spider's Web:

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Konrad Chwast Redaktor Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.