HBO Max i nowości na wrzesień 2026. Genialna filmowa premiera
Trochę się naczekaliśmy, ale wreszcie są. HBO Max udostępnił listę nowości na wrzesień 2026. Sprawdzamy, co warto obejrzeć.
W HBO Max we wrześniu obejrzymy nie tylko nowe filmy i seriale, ale również całą masę nowości prosto z telewizji. Przeglądamy najważniejsze premiery, abyście wiedzieli, co obejrzeć.
HBO Max na wrzesień 2026. Nowości
Prorok z czasów Pandemii
Nowy film dokumentalny opowiadający historię profesora Didiera Raoulta. Mężczyzna na początku pandemii wirusa COVID-19 promował hydroksychlorochinę jako „cudowny lek”, który może ocalić przed wirusem. Produkcja opowiada o ludziach, którzy próbują odkryć, co stoi za jego kontrowersyjnymi teoriami. Czy to tylko populizm i chęć zdobycia uwagi medialnej, czy może coś więcej?
Collision
HBO Max romansuje z… telenowelą. Nowa produkcja opowiada o dwóch kobietach – Zoe i Belen, czyli córce i żonie milionera. Po śmierci mężczyzny rzucą się one sobie do gardeł, aby przejąć władzę nad firmą i wielkimi pieniędzmi.
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Seria Kac Vegas
Do HBO Max zmierza seria uwielbianych komedii. Już za chwilę w serwisie będzie można objerzeć:
- Kac Vegas
- Kac Vegas w Bangkoku
- Kac Vegas 3
Kto jeszcze nie zna tych filmów? Pewne jest jednak, że wielu z nas chętnie sobie je odświeży.
Produkcje TVN-u
A jak wrzesień, to wiadomo, rusza jesienna ramówka TVN-u. A w niej jak co roku uwielbiane programy telewizyjne. Co do niektórych, to aż trudno uwierzyć, że minęło tak wiele lat, odkąd pierwszy raz trafiły na antenę. Widzowie HBO Max będą mogli premierowo obejrzeć m. in. show Kuby Wojewódzkiego, nową serię „Kuchennych rewolucji”, dalsze części „Życia na kredycie” czy choćby „Masterchefa”.
Wartość sentymentalna
Obsypany nagrodami film Joachima Triera, który opowiada o… rodzinie. Lecz jeśli myślicie, że w tym temacie nic już nie da się powiedzieć, to jesteście absolutnie w błędzie. Fabuła opowiada o dwóch siostrach, które spotykają się z dawno niewidzianym ojcem, kiedyś bardzo znanym reżyserem. Mężczyzna wprowadza do ich świata młodą gwiazdę filmową, a to zupełnie zmieni ich rodzinną dynamikę.
HBO Max – wrzesień 2026. Wszystkie nowości:
1 września
- Kuba Wojewódzki XXXX, odc. 1
- Damy i wieśniaczki XII, odc. 1
- 3 MWh
2 września
- One Day in My Body, odc. 1-8
- Top Model XV, odc. 1
- Corina
- Solomama
3 września
- Kuchenne rewolucje XXXIII, odc. 1
- Życie na kredycie IX, odc. 1
- Ostatni strzelec
- Krwawy sport
- Cyborg
- Podwójne uderzenie
- Ulepszeni
4 września
- Dogu, odc. 1-8
- Dogu II, odc. 1-8
- Dogu III, odc. 1-8
- Dogu IV, odc. 1-8
- Rewolwerowcy
- Wartość sentymentalna
5 września
- People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer II, odc. 1-6
- Azja Express V, odc. 1
- Opowieści z zaczarowanego ogrodu
- Made in EU
- Problemista
6 września
- Wojny samochodowe XXII, odc. 1
- Zawodowi handlarze XX, odc. 1
- Jeździć, obserwować VIII, odc. 1
- Duda kontra Szafrański XI, odc. 1
- Uwaga! Oszust: Ściema z ogłoszenia II, odc. 1
- Z drugiej ręki III, odc. 1
- Moto Kombat III, odc. 1
- Idź na całość III, odc. 1
- Down the Road IV, odc. 1
- Ciężarówką przez pół świata, odc. 1
- Masterchef XV, odc. 1
- Rain Man
7 września
- Collision, odc. 1
9 września
- W ukryciu
- Rozkosze ogrodu ziemskiego
- Maysoon
10 września
- The Last Woodsmen III, odc. 1-8
- Gold Rush
- Kac Vegas
- Kac Vegas w Bangkoku
- Mój mistrz
- Kac Vegas 3: Mine Rescue with Freddy & Juan VI, odc. 1-6
11 września
- Prorok z czasów pandemii, odc. 1-4
- Zabójcza historia, odc. 1
- Spinal Tap II: To nie koniec
- Creed: Narodziny legendy
- Creed II
- Creed III
- Frendo
12 września
- Kochaj mnie czule
- Pan Wilk i spółka
- Na ringu z rodziną
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Szef serwisu Rozrywka.Blog. Współpracownicy wyobrażają sobie go jako dżentelmena w surducie i z cygarem w ręku. Na co dzień walczy na polu walki z brakiem kultury, prowadząc Rozrywka.Blog. Specjalista od seriali i ich historii. Kocha dobre fabuły również w komiksach i animacji. W wolnych chwilach gra w gry bez prądu, maluje figurki. Wcześniej zajmował się zawodowo grami planszowymi, pracował branży PR i marketingu internetowym.