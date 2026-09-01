HBO Max i nowości na wrzesień 2026. Genialna filmowa premiera

W HBO Max we wrześniu obejrzymy nie tylko nowe filmy i seriale, ale również całą masę nowości prosto z telewizji. Przeglądamy najważniejsze premiery, abyście wiedzieli, co obejrzeć.

HBO Max na wrzesień 2026. Nowości

Prorok z czasów Pandemii

Nowy film dokumentalny opowiadający historię profesora Didiera Raoulta. Mężczyzna na początku pandemii wirusa COVID-19 promował hydroksychlorochinę jako „cudowny lek”, który może ocalić przed wirusem. Produkcja opowiada o ludziach, którzy próbują odkryć, co stoi za jego kontrowersyjnymi teoriami. Czy to tylko populizm i chęć zdobycia uwagi medialnej, czy może coś więcej?

Collision

HBO Max romansuje z… telenowelą. Nowa produkcja opowiada o dwóch kobietach – Zoe i Belen, czyli córce i żonie milionera. Po śmierci mężczyzny rzucą się one sobie do gardeł, aby przejąć władzę nad firmą i wielkimi pieniędzmi.



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Seria Kac Vegas

Do HBO Max zmierza seria uwielbianych komedii. Już za chwilę w serwisie będzie można objerzeć:

Kac Vegas

Kac Vegas w Bangkoku

Kac Vegas 3

Kto jeszcze nie zna tych filmów? Pewne jest jednak, że wielu z nas chętnie sobie je odświeży.

Produkcje TVN-u

A jak wrzesień, to wiadomo, rusza jesienna ramówka TVN-u. A w niej jak co roku uwielbiane programy telewizyjne. Co do niektórych, to aż trudno uwierzyć, że minęło tak wiele lat, odkąd pierwszy raz trafiły na antenę. Widzowie HBO Max będą mogli premierowo obejrzeć m. in. show Kuby Wojewódzkiego, nową serię „Kuchennych rewolucji”, dalsze części „Życia na kredycie” czy choćby „Masterchefa”.

Wartość sentymentalna

Obsypany nagrodami film Joachima Triera, który opowiada o… rodzinie. Lecz jeśli myślicie, że w tym temacie nic już nie da się powiedzieć, to jesteście absolutnie w błędzie. Fabuła opowiada o dwóch siostrach, które spotykają się z dawno niewidzianym ojcem, kiedyś bardzo znanym reżyserem. Mężczyzna wprowadza do ich świata młodą gwiazdę filmową, a to zupełnie zmieni ich rodzinną dynamikę.

HBO Max – wrzesień 2026. Wszystkie nowości:

1 września

Kuba Wojewódzki XXXX, odc. 1

Damy i wieśniaczki XII, odc. 1

3 MWh

2 września

One Day in My Body, odc. 1-8

Top Model XV, odc. 1

Corina

Solomama

3 września

Kuchenne rewolucje XXXIII, odc. 1

Życie na kredycie IX, odc. 1

Ostatni strzelec

Krwawy sport

Cyborg

Podwójne uderzenie

Ulepszeni

4 września

Dogu, odc. 1-8

Dogu II, odc. 1-8

Dogu III, odc. 1-8

Dogu IV, odc. 1-8

Rewolwerowcy

Wartość sentymentalna

5 września

People Magazine Investigates: Surviving a Serial Killer II, odc. 1-6

Azja Express V, odc. 1

Opowieści z zaczarowanego ogrodu

Made in EU

Problemista

6 września

Wojny samochodowe XXII, odc. 1

Zawodowi handlarze XX, odc. 1

Jeździć, obserwować VIII, odc. 1

Duda kontra Szafrański XI, odc. 1

Uwaga! Oszust: Ściema z ogłoszenia II, odc. 1

Z drugiej ręki III, odc. 1

Moto Kombat III, odc. 1

Idź na całość III, odc. 1

Down the Road IV, odc. 1

Ciężarówką przez pół świata, odc. 1

Masterchef XV, odc. 1

Rain Man

7 września

Collision, odc. 1

9 września

W ukryciu

Rozkosze ogrodu ziemskiego

Maysoon

10 września

The Last Woodsmen III, odc. 1-8

Gold Rush

Kac Vegas

Kac Vegas w Bangkoku

Mój mistrz

Kac Vegas 3: Mine Rescue with Freddy & Juan VI, odc. 1-6

11 września

Prorok z czasów pandemii, odc. 1-4

Zabójcza historia, odc. 1

Spinal Tap II: To nie koniec

Creed: Narodziny legendy

Creed II

Creed III

Frendo

12 września

Kochaj mnie czule

Pan Wilk i spółka

Na ringu z rodziną

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