Max: cena. Ile będzie kosztować subskrypcja w Polsce?

Jeśli chodzi o dane do logowania, tutaj również nic się nie zmieni - login i hasło będą takie same, jak dotychczas. Do nowego serwisu przeniesiona zostanie także "Moja lista" i wszystkie znajdujące się tam tytuły, a także profile użytkowników i historia oglądania. Nie trzeba będzie ponownie wprowadzać danych rozliczeniowych, ponieważ to również pozostanie niezmienione. Pozostaje pytanie o to, jaka kwota będzie co miesiąc lub co rok pobierana z konta.



Pojawiła się informacja, że pakiet, cena i daty rozliczeń zostaną automatycznie przeniesione do nowego serwisu, lecz nie oznacza to, że nic się nie zmieni - użytkownicy będą mogli skorzystać z wyjątkowej promocji na start, w ramach której Max oferuje 33% zniżki na zawsze. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Przekonamy się już 11 czerwca.



O serwisie Max przeczytasz więcej na łamach Spider's Web: