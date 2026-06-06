Kiedy kolejne odcinki Legendy Vox Machiny? Nietypowy harmonogram

Serial „Legendy Vox Machiny” wrócił z 4. sezonem. I tym razem ekipa nietuzinkowych bohaterów będzie musiała zmierzyć się z zagrożeniem, które postawi na szali losy świata. Kluczowe dla fabuły jest oczywiście to, jak nasi bohaterowie znowu połączą siły i jakie wyzwania staną przed ich osobistymi celami i pragnieniami.

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Kiedy kolejne odcinki Legendy Vox Machiny? Harmonogram

Pierwsze odcinki serialu już wleciały do Prime Video. I tak jak co roku serwis udostępnia kolejne epizody w kilku transzach. Na start dostaliśmy 3 odcinki i kolejne będą udostępniane co tydzień w środę. I tak, serwis będzie wrzucał aż 3 odcinki za jednym zamachem.

3 czerwca 2026 r. – Odcinek 1: One Year Later

3 czerwca 2026 r. – Odcinek 2: Trial By Water

3 czerwca 2026 r. – Odcinek 3: The Coronation

10 czerwca 2026 r. – Odcinek 4

10 czerwca 2026 r. – Odcinek 5

10 czerwca 2026 r. – Odcinek 6

17 czerwca 2026 r. – Odcinek 7

17 czerwca 2026 r. – Odcinek 8

17 czerwca 2026 r. – Odcinek 9

24 czerwca 2026 r. – Odcinek 10

24 czerwca 2026 r. – Odcinek 11

24 czerwca 2026 r. – Odcinek 12

Nowy sezon, tak jak dotychczas, będzie liczył po 12 odcinków. Z perspektywy Polski serwis Amazona udostępnia epizody nad ranem w środę.

Legenda Vox Machiny – co dalej?

Wiemy już, że na 4. sezonie się nie skończy. „Legenda Vox Machiny” ma otrzymać jeszcze jedną serię, która zakończy przygody naszych bohaterów. Choć nie jest wykluczone, że ekipa Critical Role jeszcze zmieni zdanie. Premiera nowego sezonu odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym roku. Amazon Prime Video dokłada bowiem wszelkich starań, aby ich flagowe seriale animowane nowe serie otrzymywały co roku. Świat żyje jednak dalej. Aktualnie czekamy na 2. sezon "Potężnej Dziewiątki".

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Konrad Chwast 06.06.2026 15:35

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