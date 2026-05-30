Prime Video pokazał nowości na czerwiec 2026. Aż 3 grube tytuły

Wiosna była bardzo udana dla serwisów streamingowych. Dostaliśmy całą masę kapitalnych nowości, w tym sporo kontynuacji. Prime Video dowiózł nam przede wszystkim wspaniały serial „Spider-Noir”. Choć mogłoby się wydawać, że lato będzie uboższe, to wygląda na to, że i tak czeka nas sporo dobra. Sprawdźcie, co obejrzeć na Prime Video.

Prime Video – nowości na czerwiec 2026

Legenda Vox Machiny, sezon 4.

No nareszcie, ile można czekać!? To już tradycja, że Prime Video dostarcza co roku kolejne sezony świetnych animacji. Jedną z nich jest właśnie „Legenda Vox Machiny”. To niepozorne fantasy zostało powołane do życia przy stole do gier RPG i przeszło długą drogę, aż w końcu trafiło jako animacja na streaming. To już 4. sezon przygód wulgarnej, ale bardzo sympatycznej drużyny bohaterów. Po pokonaniu potężnych smoków ekipa rozbiła się i rozjechała, ale wróci, gdy światu znowu zagrozi niebezpieczeństwo.

Farma Clarksona, sezon 5.

To już 5. sezon programu, w którym Jeremy Clarkson prowadzi swoją farmę. Tym razem nasz niepokorny dziennikarz będzie musiał wprowadzić zmiany, które okażą się sporym wyzwaniem dla niego i jego współpracowników.

Każdy kolejny rok

Prime Video romansami stoi. W czerwcu wjeżdża kolejna produkcja, która swoją popularność rozpoczęła w mediach społecznościowych. Powieść „Każde kolejne lato” Carley Fortune była bestsellerem i wszystko wskazuje na to, że widzowie platformy Amazona pokochają również ekranizację. Fabuła rozgrywa się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia, koncentrując się wokół Barry’s Bay – urokliwego miasteczka nad jeziorem.

Wszystkie zapowiedziane nowości Prime Video:

Farma Clarksona, 3 czerwca

Legenda Vox Machiny, 3 czerwca

Każdy kolejny rok, 10 czerwca

Po twoim trupie, 10 czerwca

Wyspa Umarłych, 19 czerwca

Driver’s Ed, 26 czerwca

Konrad Chwast 30.05.2026 17:59

