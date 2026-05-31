Najlepszy serial fantasy ostatnich lat wraca na Prime Video. Czekam

„Legenda Vox Machiny” to fenomen. Zaczęło się bardzo niewinnie, bo od kampanii Critical Role. Ekipa pod przewodnictwem Matthew Mercera zagrała kampanię w Dungeons and Dragons, transmitując ją online. Kilka lat i wiele sesji później, okazało się, iż ich przygody z łatwością da się przenieść na mały ekran, a konkretnie na serial animowany. Z uwagi na to, że przy stole siedzieli aktorzy głosowi, świetnie przygotowani do improwizowania i odgrywania swoich postaci, przeniesienie przygód ich bohaterów stało się formalnością. Tak narodziła się „Legenda Vox Machiny”.

Legenda Vox Machiny wraca z 4. sezonem

Serial emitowany jest od 2022 roku i doczekał się już 3 sezonów. Każda nowa seria przynosiła nowe potwory, nowe zagrożenia i przede wszystkim – nowe osobiste wyzwania dla samych bohaterów.



Serial doskonale pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w animacji – i trudno się temu dziwić. To idealny nośnik dla fabuł fantasy. Aktorskie produkcje muszą nieustannie walczyć z budżetem na efekty specjalne, terminy premier się przesuwają, a widzowie i tak często narzekają na efekty końcowe. Animacja nie ma żadnego z tych problemów. Smoki wyglądają tak, jak powinny wyglądać smoki, magia robi wrażenie, a wybuchy są dokładnie tak spektakularne, jak tego chce reżyser – nie tyle, na ile pozwala budżet. „Legenda Vox Machiny" korzysta z tego w pełni, oferując przy tym wspaniały, bogaty świat i kompetentnie napisaną fabułę.



Warto jednak pamiętać, że szalone przygody, współczesne słownictwo i dość wulgarne żarty oddają nastrój, jaki panuje na sesjach RPG. Nie każdemu może się to podobać, choć ja biorę to z całym dobrodziejstwem inwentarza.

Nowy sezon zadebiutuje już 3 czerwca w Prime Video. Od początku dostępne będą 3 odcinki. Serial ma doczekać się 5 sezonów.

Konrad Chwast 31.05.2026 10:59

