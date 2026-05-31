Najlepszy serial fantasy ostatnich lat wraca na Prime Video. Czekam

To bez dwóch zdań jeden z najlepszych seriali fantasy, jakie dała nam telewizja. Produkcja od Prime Video to dowód na to, że to właśnie w animacjach kryje się przepis na sukces, gdy chce się pokazać smoki, magię i wybuchy. Dużo wybuchów. „Legenda Vox Machiny” wraca!

Konrad Chwast
„Legenda Vox Machiny” to fenomen. Zaczęło się bardzo niewinnie, bo od kampanii Critical Role. Ekipa pod przewodnictwem Matthew Mercera zagrała kampanię w Dungeons and Dragons, transmitując ją online. Kilka lat i wiele sesji później, okazało się, iż ich przygody z łatwością da się przenieść na mały ekran, a konkretnie na serial animowany. Z uwagi na to, że przy stole siedzieli aktorzy głosowi, świetnie przygotowani do improwizowania i odgrywania swoich postaci, przeniesienie przygód ich bohaterów stało się formalnością. Tak narodziła się „Legenda Vox Machiny”.

Legenda Vox Machiny wraca z 4. sezonem

Serial emitowany jest od 2022 roku i doczekał się już 3 sezonów. Każda nowa seria przynosiła nowe potwory, nowe zagrożenia i przede wszystkim – nowe osobiste wyzwania dla samych bohaterów.

Serial doskonale pokazuje, jak wielki potencjał drzemie w animacji – i trudno się temu dziwić. To idealny nośnik dla fabuł fantasy. Aktorskie produkcje muszą nieustannie walczyć z budżetem na efekty specjalne, terminy premier się przesuwają, a widzowie i tak często narzekają na efekty końcowe. Animacja nie ma żadnego z tych problemów. Smoki wyglądają tak, jak powinny wyglądać smoki, magia robi wrażenie, a wybuchy są dokładnie tak spektakularne, jak tego chce reżyser – nie tyle, na ile pozwala budżet. „Legenda Vox Machiny" korzysta z tego w pełni, oferując przy tym wspaniały, bogaty świat i kompetentnie napisaną fabułę.

Warto jednak pamiętać, że szalone przygody, współczesne słownictwo i dość wulgarne żarty oddają nastrój, jaki panuje na sesjach RPG. Nie każdemu może się to podobać, choć ja biorę to z całym dobrodziejstwem inwentarza.

Nowy sezon zadebiutuje już 3 czerwca w Prime Video. Od początku dostępne będą 3 odcinki. Serial ma doczekać się 5 sezonów.

31.05.2026 10:59
