W HBO Max nie ma nudy. 5 wyjątkowych nowości na weekend

Długi weekend warto spędzić na świeżym powietrzu, ale wieczory aż się proszą o solidną produkcję. Spokojnie, na HBO Max zawsze można liczyć. Platforma przygotowała porcję nowości, którym w czasie wolnego nie będzie można się oprzeć. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 produkcji.

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HBO Max: TOP 5 nowości na weekend. Co obejrzeć?

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Kompletnie nieznany

Tytuł filmu: Kompletnie nieznany (A Complete Unknown)

Kompletnie nieznany (A Complete Unknown) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 2h 20m

2h 20m Reżyseria: James Mangold

James Mangold Obsada: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro

Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro Ocena IMDb: 7,3/10

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Film biograficzny "Kompletnie nieznany" opowiada o przełomowym wzroście Boba Dylana do sławy. Mało kto zdaje sobie wówczas sprawę, że ten 19-letni muzyk, który przybywa do Nowego Jorku w latach 60., zmieni bieg amerykańskiej muzyki. W pewnym momencie swojej kariery na scenie folkowej podejmuje on kontrowersyjny wybór, który odbija się echem na całym świecie. W obsadzie znaleźli się: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy oraz Boyd Holbrook.

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Abigail

Tytuł filmu: Abigail

Abigail Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 49m

1h 49m Reżyseria: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett Obsada: Alisha Weir, Melissa Barrera, Dan Stevens, William Catlett

Alisha Weir, Melissa Barrera, Dan Stevens, William Catlett Ocena IMDb: 6,5/10

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Horror "Abigail" koncentruje się na 12-letniej baletnicy, córce wpływowej postaci z przestępczego półświatka, która zostaje porwana. Kiedy porywacze żądają 50 mln dol. okupu, okazuje się, żeby aby otrzymać pieniądze, będą musieli pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. W tym czasie każdy z nich znika jeden po drugim i z przerażeniem odkrywają, że niepozorna baletnica nie jest zwyczajną dziewczynką.

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Prawdziwy ból

Tytuł filmu: Prawdziwy ból (A Real Pain)

Prawdziwy ból (A Real Pain) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 30m

1h 30m Reżyseria: Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg Obsada: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey

Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey Ocena IMDb: 7/10

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Do HBO Max wpadnie również "Prawdziwy ból", amerykańsko-polski komediodramat z 2024 roku w reżyserii Jessego Eisenberga, który również wciela się w jedną z głównych ról. Film koncentruje się na dwóch kuzynach - Davidzie i Benjim - którzy po śmierci ukochanej babci wyruszają w podróż do Polski. Chcą w ten sposób uczcić pamięć kobiety i zbadać swoje rodzinne korzenie. Podczas tej wyprawy odwiedzają miejsca związane z historią ich rodziny, próbując odbudować napiętą relację, która ich łączy.

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Horton słyszy Ktosia

Tytuł filmu: Horton słyszy Ktosia (Horton Hears a Who!)

Horton słyszy Ktosia (Horton Hears a Who!) Rok produkcji: 2008

2008 Czas trwania: 1h 28m

1h 28m Reżyseria: Steve Martino, Jimmy Hayward

Steve Martino, Jimmy Hayward Obsada: Isla Fisher, Jonah Hill, Amy Poehler, Jaime Pressly

Isla Fisher, Jonah Hill, Amy Poehler, Jaime Pressly Ocena IMDb: 6,8/10

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Zabawna produkcja animowana do obejrzenia z dziećmi w długi weekend? Proszę bardzo, "Horton słyszy Ktosia" sprawdzi się idealnie. Animacja skupia się na wyjątkowych przygodach tytułowego słonia Hortona, który odkrywa, że w dżungli istnieje kolonia mikroskopijnych mieszkańców. Sęk w tym, że są oni niewidoczni dla nikogo poza nim samym.

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Faceci w czerni

Tytuł filmu: Faceci w czerni (Men in Black)

Faceci w czerni (Men in Black) Rok produkcji: 1997

1997 Czas trwania: 1h 38m

1h 38m Reżyseria: Barry Sonnenfeld

Barry Sonnenfeld Obsada: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio

Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio Ocena IMDb: 7,3/10

Do HBO Max wpadły również 3 części "Facetów w czerni". To produkcje, które trzeba znać. Bohaterami filmu są agent J i agent K, członkowie ściśle tajnej organizacji, która zajmuje się monitorowaniem poczynań Obcych na naszej planecie. Kiedy agenci trafiają w sam środek intergalaktycznej intrygi, K i J nie mają wyboru - muszą pokonać najeźdźcę, zanim ten zniszczy Ziemię.

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Anna Bortniak 06.06.2026 09:17

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