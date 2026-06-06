W HBO Max nie ma nudy. 5 wyjątkowych nowości na weekend
Subskrybenci HBO Max nie będą się w ten weekend nudzić. Platforma przygotowała sporo nowości, przy których miło będzie można spędzić czas. Co obejrzeć? Szykujcie się na hiciory.
Długi weekend warto spędzić na świeżym powietrzu, ale wieczory aż się proszą o solidną produkcję. Spokojnie, na HBO Max zawsze można liczyć. Platforma przygotowała porcję nowości, którym w czasie wolnego nie będzie można się oprzeć. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 produkcji.
HBO Max: TOP 5 nowości na weekend. Co obejrzeć?
Kompletnie nieznany
- Tytuł filmu: Kompletnie nieznany (A Complete Unknown)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 2h 20m
- Reżyseria: James Mangold
- Obsada: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro
- Ocena IMDb: 7,3/10
Film biograficzny "Kompletnie nieznany" opowiada o przełomowym wzroście Boba Dylana do sławy. Mało kto zdaje sobie wówczas sprawę, że ten 19-letni muzyk, który przybywa do Nowego Jorku w latach 60., zmieni bieg amerykańskiej muzyki. W pewnym momencie swojej kariery na scenie folkowej podejmuje on kontrowersyjny wybór, który odbija się echem na całym świecie. W obsadzie znaleźli się: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy oraz Boyd Holbrook.
Abigail
- Tytuł filmu: Abigail
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 49m
- Reżyseria: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
- Obsada: Alisha Weir, Melissa Barrera, Dan Stevens, William Catlett
- Ocena IMDb: 6,5/10
Horror "Abigail" koncentruje się na 12-letniej baletnicy, córce wpływowej postaci z przestępczego półświatka, która zostaje porwana. Kiedy porywacze żądają 50 mln dol. okupu, okazuje się, żeby aby otrzymać pieniądze, będą musieli pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. W tym czasie każdy z nich znika jeden po drugim i z przerażeniem odkrywają, że niepozorna baletnica nie jest zwyczajną dziewczynką.
Prawdziwy ból
- Tytuł filmu: Prawdziwy ból (A Real Pain)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 30m
- Reżyseria: Jesse Eisenberg
- Obsada: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey
- Ocena IMDb: 7/10
Do HBO Max wpadnie również "Prawdziwy ból", amerykańsko-polski komediodramat z 2024 roku w reżyserii Jessego Eisenberga, który również wciela się w jedną z głównych ról. Film koncentruje się na dwóch kuzynach - Davidzie i Benjim - którzy po śmierci ukochanej babci wyruszają w podróż do Polski. Chcą w ten sposób uczcić pamięć kobiety i zbadać swoje rodzinne korzenie. Podczas tej wyprawy odwiedzają miejsca związane z historią ich rodziny, próbując odbudować napiętą relację, która ich łączy.
Horton słyszy Ktosia
- Tytuł filmu: Horton słyszy Ktosia (Horton Hears a Who!)
- Rok produkcji: 2008
- Czas trwania: 1h 28m
- Reżyseria: Steve Martino, Jimmy Hayward
- Obsada: Isla Fisher, Jonah Hill, Amy Poehler, Jaime Pressly
- Ocena IMDb: 6,8/10
Zabawna produkcja animowana do obejrzenia z dziećmi w długi weekend? Proszę bardzo, "Horton słyszy Ktosia" sprawdzi się idealnie. Animacja skupia się na wyjątkowych przygodach tytułowego słonia Hortona, który odkrywa, że w dżungli istnieje kolonia mikroskopijnych mieszkańców. Sęk w tym, że są oni niewidoczni dla nikogo poza nim samym.
Faceci w czerni
- Tytuł filmu: Faceci w czerni (Men in Black)
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 1h 38m
- Reżyseria: Barry Sonnenfeld
- Obsada: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio
- Ocena IMDb: 7,3/10
Do HBO Max wpadły również 3 części "Facetów w czerni". To produkcje, które trzeba znać. Bohaterami filmu są agent J i agent K, członkowie ściśle tajnej organizacji, która zajmuje się monitorowaniem poczynań Obcych na naszej planecie. Kiedy agenci trafiają w sam środek intergalaktycznej intrygi, K i J nie mają wyboru - muszą pokonać najeźdźcę, zanim ten zniszczy Ziemię.
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