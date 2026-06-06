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W HBO Max nie ma nudy. 5 wyjątkowych nowości na weekend

Subskrybenci HBO Max nie będą się w ten weekend nudzić. Platforma przygotowała sporo nowości, przy których miło będzie można spędzić czas. Co obejrzeć? Szykujcie się na hiciory.

Anna Bortniak
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hbo max kompletnie nieznany top na weekend
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Długi weekend warto spędzić na świeżym powietrzu, ale wieczory aż się proszą o solidną produkcję. Spokojnie, na HBO Max zawsze można liczyć. Platforma przygotowała porcję nowości, którym w czasie wolnego nie będzie można się oprzeć. Co obejrzeć w weekend? TOP 5 produkcji.

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HBO Max: TOP 5 nowości na weekend. Co obejrzeć?

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Kompletnie nieznany

  • Tytuł filmu: Kompletnie nieznany (A Complete Unknown)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 2h 20m
  • Reżyseria: James Mangold
  • Obsada: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro
  • Ocena IMDb: 7,3/10
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Film biograficzny "Kompletnie nieznany" opowiada o przełomowym wzroście Boba Dylana do sławy. Mało kto zdaje sobie wówczas sprawę, że ten 19-letni muzyk, który przybywa do Nowego Jorku w latach 60., zmieni bieg amerykańskiej muzyki. W pewnym momencie swojej kariery na scenie folkowej podejmuje on kontrowersyjny wybór, który odbija się echem na całym świecie. W obsadzie znaleźli się: Timothee Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Scoot McNairy oraz Boyd Holbrook.

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Abigail

  • Tytuł filmu: Abigail
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 49m
  • Reżyseria: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
  • Obsada: Alisha Weir, Melissa Barrera, Dan Stevens, William Catlett
  • Ocena IMDb: 6,5/10
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Horror "Abigail" koncentruje się na 12-letniej baletnicy, córce wpływowej postaci z przestępczego półświatka, która zostaje porwana. Kiedy porywacze żądają 50 mln dol. okupu, okazuje się, żeby aby otrzymać pieniądze, będą musieli pilnować dziewczynkę w odizolowanej rezydencji przez jedną noc. W tym czasie każdy z nich znika jeden po drugim i z przerażeniem odkrywają, że niepozorna baletnica nie jest zwyczajną dziewczynką.

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Prawdziwy ból

  • Tytuł filmu: Prawdziwy ból (A Real Pain)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 30m
  • Reżyseria: Jesse Eisenberg
  • Obsada: Jesse Eisenberg, Kieran Culkin, Will Sharpe, Jennifer Grey
  • Ocena IMDb: 7/10
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Do HBO Max wpadnie również "Prawdziwy ból", amerykańsko-polski komediodramat z 2024 roku w reżyserii Jessego Eisenberga, który również wciela się w jedną z głównych ról. Film koncentruje się na dwóch kuzynach - Davidzie i Benjim - którzy po śmierci ukochanej babci wyruszają w podróż do Polski. Chcą w ten sposób uczcić pamięć kobiety i zbadać swoje rodzinne korzenie. Podczas tej wyprawy odwiedzają miejsca związane z historią ich rodziny, próbując odbudować napiętą relację, która ich łączy.

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Horton słyszy Ktosia

  • Tytuł filmu: Horton słyszy Ktosia (Horton Hears a Who!)
  • Rok produkcji: 2008
  • Czas trwania: 1h 28m
  • Reżyseria: Steve Martino, Jimmy Hayward
  • Obsada: Isla Fisher, Jonah Hill, Amy Poehler, Jaime Pressly
  • Ocena IMDb: 6,8/10
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Zabawna produkcja animowana do obejrzenia z dziećmi w długi weekend? Proszę bardzo, "Horton słyszy Ktosia" sprawdzi się idealnie. Animacja skupia się na wyjątkowych przygodach tytułowego słonia Hortona, który odkrywa, że w dżungli istnieje kolonia mikroskopijnych mieszkańców. Sęk w tym, że są oni niewidoczni dla nikogo poza nim samym.

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Faceci w czerni

  • Tytuł filmu: Faceci w czerni (Men in Black)
  • Rok produkcji: 1997
  • Czas trwania: 1h 38m
  • Reżyseria: Barry Sonnenfeld
  • Obsada: Tommy Lee Jones, Will Smith, Linda Fiorentino, Vincent D'Onofrio
  • Ocena IMDb: 7,3/10

Do HBO Max wpadły również 3 części "Facetów w czerni". To produkcje, które trzeba znać. Bohaterami filmu są agent J i agent K, członkowie ściśle tajnej organizacji, która zajmuje się monitorowaniem poczynań Obcych na naszej planecie. Kiedy agenci trafiają w sam środek intergalaktycznej intrygi, K i J nie mają wyboru - muszą pokonać najeźdźcę, zanim ten zniszczy Ziemię.

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Anna Bortniak
06.06.2026 09:17
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
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