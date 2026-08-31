Brawurowy serial wojskowy wraca na Prime Video. Fani już oglądają 1. sezon

Bo to nie było tak, że w temacie "Listy śmierci" nic się do tej pory nie działo. 1. sezon zadebiutował na Prime Video jeszcze w 2022 roku. Sympatii krytyków nie zyskał (42 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale użytkownicy platformy Amazona go pokochali. Oglądali go tak chętnie, że niskie oceny nie zdołały go zatrzymać. Serial wojskowy z Chrisem Prattem otrzymał zamówienie na 2. odsłonę, na którą do tej pory czekamy.



2. sezon "Listy śmierci" zadebiutuje na Prime Video jakoś po czterech latach od premiery pierwszej odsłony. Stanie się to dokładnie w październiku, czyli już zaraz, już za momencik dostaniemy wyczekiwaną kontynuację. Użytkownicy platformy Amazona nie mogą się jej doczekać, dlatego na potęgę zaczęli oglądać spin-off serialu, który dostaliśmy w międzyczasie.

"LISTĘ ŚMIERCI" OBEJRZYSZ NA: LISTA ŚMIERCI Prime Video

Lista śmierci - spin-off serialu wojskowego rozgramia Prime Video

"Lista śmierci: Mroczny wilk" pojawił się w zeszłym roku. Praktycznie dokładnie rok temu, bo zadebiutował 27 sierpnia. Użytkownicy Prime Video byli tak spragnieni powrotu do świata serialu, że od razu się na niego rzucili. Nawet jeśli głównym bohaterem nie jest już grany przez Chrisa Pratta James Reece, a Ben Edwards, w którego wciela się Taylor Kitsch. On też dobrze zdaje sobie sprawę, jak dostarczyć widzom pożądanych emocji, bo przecież nie wracałby teraz w pełnej chwale.

Rok po swojej premierze, na chwilę przed pojawieniem się 2. sezonu "Listy śmierci", spin-off serialu wrócił do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Akurat w zestawieniu w naszym kraju próżno go szukać, ale według FlixPatrol parę dni temu ponownie zagościł na listach najchętniej oglądanych produkcji w Stanach Zjednoczonych i na paru innych rynkach.

W tych topkach "Lista śmierci: Mroczny wilk" nie jest co prawda wysoko. Wlecze się gdzieś w ich ogonie i nie dociera do pierwszej piątki. Aczkolwiek wygląda na to, że użytkownicy Prime Video chcą być gotowi na 2. sezon "Listy śmierci". Dlatego nagle zaczęli sięgać po spin-off serialu, żeby się z nim zapoznać albo sobie go przypomnieć.



Premiera 2. sezonu "Listy śmierci" 21 października na Prime Video.

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