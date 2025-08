Użytkownicy Prime Video oglądają najbardziej antywoke serial akcji ostatnich lat

Choć dyskusja o serialu dawno ucichła, teraz "Lista śmierci" powoli przebija się ponownie do przestrzeni publicznej. Wszystko za sprawą zbliżającego się prequela "The Terminal List: Dark Wolf". Z racji jego premiery użytkownicy Prime Video chętnie zapoznają się z oryginałem, a osoby, z którymi poglądami korespondował, sobie go przypominają.