Najpopularniejszy serial Prime Video zaraz wraca. Jest też zła wiadomość

"Maxton Hall" zadebiutowało na platformie w 2024 roku. I to był hit. To był wręcz ogromny hit. Żaden inny nieanglojęzyczny serial Prime Video nie cieszył się taką popularnością. Niemiecka produkcja szybko zdominowała wyobraźnię użytkowników platformy Amazona i nie chciała jej opuścić. Nic dziwnego. W końcu to młodzieżowy romans utrzymany w duchu innych przebojów serwisu, typu "Tego lata stałam się piękna" czy - niedawnego - "Off Campus".



"Maxton Hall" opowiada historię Ruby - uczennicy prywatnego liceum, która odkrywa szokujący sekret. Szkolny kolega, arogancki dziedzic fortuny, zrobi wszystko, aby ją uciszyć. I co się wtedy dzieje? Oczywiście, między bohaterami zaczyna iskrzyć. I to tak bardzo, że użytkownicy Prime Video nie mogli się od serialu oderwać. Dzięki temu produkcja otrzymała zamówienie na 2. sezon.

"MAXTON HALL" OBEJRZYSZ NA: MAXTON HALL Prime Video

Maxton Hall - kiedy premiera 3. sezonu hitu Prime Video?

2. sezon "Maxton Hall" dostaliśmy w zeszłym roku. Ugruntował on hitowy status serialu, przez co kontynuacja była nieunikniona. Aczkolwiek do tej pory nie wiedzieliśmy, kiedy 3. odsłona niemieckiej produkcji zadebiutuje na Prime Video. To się właśnie zmieniło.

Amazon ujawnił właśnie, że 3. sezon najpopularniejszego serialu nieanglojęzycznego Prime Video zadebiutuje jeszcze w tym roku. Zdarzy się to 9 grudnia. Za parę miesięcy poznamy dalsze losy uwielbianych na całym świecie bohaterów. A raczej dowiemy się, jak kończy się ich historia. To jest ta zła wiadomość. "Maxton Hall" zbliża się do finału.

3. sezon "Maxton Hall" będzie już tym ostatnim. W końcu jest to adaptacja bestsellerowej serii young adult spod pióra Mony Kasten. Składa się ona z trzech tomów - "Save Me", "Save You" i "Save Us". W każdym sezonie twórcy przenoszą na ekran jedną z tych książek. I teraz nadszedł czas na domknięcie serialowej trylogii.

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