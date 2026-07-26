Subskrybenci Prime Video czekali na ten sequel. Jedynka była hitem

Produkcji young adult i adaptacji romansów z Wattpada jest obecnie ogrom. Większość z nich można znaleźć w bibliotece Prime Video. To właśnie tam użytkownicy z wypiekami na twarzy oglądają takie tytuły jak "Moja wina", "Twoja wina" i "Nasza wina", a także "Tego lata stałam się piękna", "Off Campus" czy "Maxton Hall". W zeszłe wakacje do oferty trafił również film "Dziewczyna Bad Boya", który również nie mógł narzekać na widownię, co przełożyło się na wysokie miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych pozycji w Prime Video.

Za kilka dni sytuacja najpewniej się powtórzy, choć tym razem na świeczniku znajdzie się nie "Dziewczyna Bad Boya", a jej sequel - "Dziewczyna Bad Boya 2". Produkcja trafi do Prime Video w ramach abonamentu już za kilka dni, ale niecierpliwi widzowie mogą obejrzeć ją już teraz.

Dziewczyna Bad Boya 2 - kiedy premiera w Prime Video?

W "Dziewczynie Bad Boya" poznaliśmy Dallas Bryan (Siena Agudong), utalentowaną tancerkę, która na ostatni rok liceum przeniosła się wraz z bratem Nathanem (Drew Ray Tanner) do nowej szkoły. Podczas gdy Dallas dołącza do drużyny cheerleaderek, Nathan zostaje nowym trenerem szkolnej drużyny futbolowej. Należy do niej Drayton Lahey (Noah Beck), utalentowany sportowiec i syn dyrektora szkoły. Buntowniczemu chłopakowi wpada w oko poukładana Dallas, co prowadzi do tego, że między parą zaczyna iskrzyć.

Teraz, rok po premierze w Prime Video, subskrybenci będą mieli okazję zobaczyć również sequel hitu dla młodzieży - "Dziewczynę Bad Boya 2". Film zadebiutował w streamingu za granicą już w listopadzie ubiegłego roku, czyli niedługo po premierze pierwszej części w Polsce, a już niebawem "dwójkę" będą mogli zobaczyć również polscy widzowie. Na ten moment istnieje możliwość wypożyczenia lub kupna filmu za pośrednictwem Prime Video, ale już 31 lipca będzie można obejrzeć go na platformie bez dodatkowych opłat.

W "Dziewczynie Bad Boya 2" relacja głównych bohaterów stanie w obliczu nowych problemów. Dallas zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi jej tanecznej przyszłości, a Drayton jest już gwiazdą poważnej ligi futbolowej, co wymaga od niego jeszcze cięższej pracy. Doprowadza to do tego, że między parą zaczynają rodzić się nieporozumienia, z którymi trudno będzie im sobie poradzić.

Dziewczyna Bad Boya 2 - oglądaj w Prime Video Dziewczyna Bad Boya 2 Prime Video

"Dziewczyna Bad Boya 2" jest dostępna w serwisie Prime Video w opcji zakupu lub wypożyczenia. Już 31 lipca będzie można obejrzeć film w ramach abonamentu.

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