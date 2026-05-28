Widzowie oszaleli na punkcie serialu Prime Video. Błagają o więcej

Biblioteka Prime Video pęka w szwach od produkcji dla młodzieży, które niemal natychmiast stają się wielkimi hitami serwisu. Do wielkich hitów platformy należą bez wątpienia filmy z serii "Trylogia winnych" (zarówno tej hiszpańskiej, jak i brytyjskiej odsłony), które widzowie uwielbiają, ale również chętnie oglądane seriale. "Byliśmy łgarzami", "Tego lata stałam się piękna" czy "Maxton Hall - Dwa światy" to produkcje równie popularne, co książki, na podstawie których powstały. Można spierać się na temat ich prostej formy i przewidywalnej fabuły, lecz nie można odmówić im tego, że potrafią być bardzo angażujące.

W tym miesiącu wszystkie wspomniane tytuły musiały zrobić miejsce dla jeszcze jednego - "Off Campus". Serial dla młodzieży na podstawie powieści Elle Kennedy niemal natychmiast stał się hitem na platformie - niedługo po premierze trafił na sam szczyt listy najpopularniejszych tytułów, a dziś wciąż utrzymuje się w pierwszej trójce. Wystarczyło 8 odcinków, aby widzowie zakochali się w serialu i teraz błagają o więcej. Prime Video się na to przygotował i da swoim subskrybentom to, na co czekają.

Widzowie chcą więcej Off Campus. Serial w Prime Video to hit platformy

Hokej stanie się chyba jednym z najseksowniejszych sportów ostatnich lat. Udowodnił to serial "Gorąca rywalizacja", a teraz również "Off Campus". To właśnie ten sport stanowi tło najnowszej produkcji odcinkowej od Prime Video. Hokeistą jest bowiem Garrett Graham (Belmont Cameli), który postanawia wejść w układ z Hannah Wells (Ella Bright), studentką muzyki. Chłopak zamierza skorzystać z korepetycji u swojej koleżanki, natomiast ona, poprzez znajomość ze sportowcem, chce wzbudzić zazdrość w swoim obiekcie westchnień, czyli atrakcyjnym muzyku Justinie (Josh Heuston). Ich umowa z czasem zaczyna przeradzać się jednak w coś więcej.

1. sezon okazał się być niewątpliwym hitem. Ma wszystko, czego potrzebuje serial, by osiągnąć sukces - interesujących bohaterów, płomienne romanse i wciągające konflikty. I choć poprzednie produkcje z gatunku young adult przyzwyczaiły widzów do tego, że nierzadko polegają na toksycznych relacjach, to w przypadku "Off Campus" można się miło zaskoczyć. Jest to bowiem serial, który w uczciwy sposób przedstawia relacje między bohaterami poprzez otwartą komunikację, wzajemny szacunek i element zgody. Da się? Da się. Twórcy nadchodzących seriali mogą się tego od showrunnerki Louisy Levy uczyć.

Nic zatem dziwnego, że widzowie błagają o więcej. Co ciekawe, ich prośby zostały wysłuchane, zanim jeszcze wiedzieli, że będą chcieli więcej. Platforma przedłużyła produkcję na 2. sezon jeszcze przed premierą samego serialu. Można było się tego spodziewać. Główny cykl autorstwa Kennedy, który później został wzbogacony jeszcze o spin-offy, składa się z 5 książek: "Układ", "Błąd", "Podbój", "Cel" oraz "Dziedzictwo". Każdy z tomów rozbudowuje świat "Off Campus" o historie innych bohaterów. Biorąc pod uwagę, że "Układ" skupia się na Garrettcie i Hannah, można było przypuszczać, że Levy będzie przymierzać się do przedstawienia historii innych bohaterów w kolejnych sezonach.

Data premiery 2. sezonu nie została jeszcze ujawniona. W połowie maja pojawiła się informacja, że ekipa niebawem wraca na plan, aby rozpocząć zdjęcia do nowej odsłony. Można zatem spekulować, że najnowsze odcinki zadebiutują w połowie 2027 roku. Na oficjalne wieści od Prime Video trzeba będzie jednak poczekać. Levy zapowiedziała jednak, że w przyszłych sezonach można spodziewać się jeszcze więcej hokeja i jeszcze więcej seksu. Widzowie z pewnością będą zadowoleni.

Anna Bortniak 28.05.2026 11:31

