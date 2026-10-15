Widzowie sami nie wiedzą, co myśleć o nowym fantasy Netfliksa. Kłótnia trwa
Nadchodzi nowe fantasy Netfliksa. "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" pojawi się co prawda dopiero w przyszłym roku, ale już teraz dostaliśmy jej trailer. Widzowie są za, a nawet przeciw. Jedni nazywają go "najlepszym od lat", a inni "jednym z najgorszych".
Już od pierwszych zapowiedzi "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" wzbudza ogromne emocje. Powodów jest kilka. Fani są spragnieni powrotu do fantastycznego świata C.S. Lewisa, którego książki były już na ekran przenoszone. Teraz za sprawą streamingowego giganta będą mogli zobaczyć znaną im opowieść w zupełnie nowej odsłonie. Jakby tego było mało, to za film odpowiada Greta Gerwig, czyli twórczyni "Barbie", jednego z największych hitów ostatnich lat.
Netflix wie, że ma w rękach coś wyjątkowego. Inaczej przecież nie zdecydowałby się na dość niestandardowy ruch, żeby wprowadzić nową "Narnię" do kin. Film na wielkich ekranach będziemy mogli obejrzeć w przyszłym roku. Tymczasem już rusza kampania marketingowa, bo w sieci pojawił się pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.
Narnia - opinie o fantasy Netfliksa
Trailer nowego fantasy Netfliksa zadebiutował zaledwie dwa dni temu. Od razu zaczął cieszyć się ogromną popularnością. Obecnie zwiastun "Narnii: Siostrzeńca czarodzieja" na oficjalnym koncie platformy ma już 25 mln wyświetleń. Widzowie są zachwyceni.
Zwiastun "Narnii: Siostrzeńca czarodzieja" to, opuście ręce, najlepszy trailer, jaki widziałem od lat. (...) mistrzowska rzecz
W tym materiale poczułem więcej duszy i troski niż w większości innych trailerów z tego roku. (...) Szaleję na punkcie strony wizualnej. Tak to sobie wyobrażałem jako dzieciak
- czytamy na X (dawny Twitter).
Tuż obok tych pochwał pojawiają się głosy przeciwne. I to nie na zasadach: "no dobra, ale coś mi nie pasuje", tylko: "wygląda to okropnie".
Nowy trailer "Narnii" to najgorszy koszmar każdego fana C.S. Lewisa. (...) Żałuję, że to zobaczyłem
Mam nadzieję, że się mylę, ale trailer "Siostrzeńcza czarodzieja" wygląda jak abominacja i policzek wymierzony w stronę materiału źródłowego. (...) Zwykły skok na naszą kasę
- piszą zniesmaczeni użytkownicy X.
Zdania są mocno podzielone. Podczas gdy jedni nie mogą się filmu doczekać, inni są zniesmaczeni. Wiadomo jednak, że nie powinno się oceniać produkcji po jednym trailerze. Jak wyszła nowa "Narnia"? O tym przekonamy się 12 lutego, kiedy film trafi do kin. Na Netfliksie będzie można go obejrzeć od 2 kwietnia.
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W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.