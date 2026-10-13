Zwiastun Narnii wygląda magicznie. Greta Gerwig czaruje kino
Po ponad 15 latach dokonało się - powrót do Narnii nie jest już tylko marzeniem fanów, a rzeczywistością. Konduktorką pociągu do kultowej krainy tym razem została Greta Gerwig, a jej wizja znacząco odbiega od tego, co dotychczas widzieliśmy. Do sieci trafił już zwiastun filmu "Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" i trzeba powiedzieć sobie jasno - zapowiada się, że dostaniemy piękne, spektakularne widowisko.
To, że Netflix zajmie się tworzeniem nowych filmów ze świata znanego z "Opowieści z Narnii", było jasne jeszcze w poprzedniej dekadzie, kiedy platforma pozyskała prawa do stworzenia adaptacji książek z serii. Trzy lata temu ogłoszono, że reaktywatorką Narnii zostanie Greta Gerwig, twórczyni takich filmów jak "Małe kobietki", "Lady Bird", czy oczywiście "Barbie". Po "Lwie, Czarownicy i starej szafie", "Księciu Kaspianie" i "Podróży Wędrowca do Świtu", przyszedł czas na "Siostrzeńca czarodzieja" - pierwszą książkę z cyklu, która została jednak napisana jako ostatnia i wydana jako przedostatnia.
Narnia od Grety Gerwig zapowiada się wyśmienicie. Mamy zwiastun
Film Grety Gerwig od momentu ogłoszenia zapowiada się jako jeden z najbardziej interesujących projektów przyszłego roku. Nie od dziś wiadomo, że reżyserka nie zamierza iść w klasyczny ton - nieraz określała "Siostrzeńca czarodzieja" jako "kosmiczną rock operę". Brzmi odważnie, ale warto wziąć pod uwagę to, że będziemy mieć do czynienia z pokazaniem początków Narnii, a zatem rozmach i wizualne szaleństwo byłyby czymś wręcz pożądanym. Zwłaszcza, że Greta Gerwig zdążyła już udowodnić, że gdy dostaje wielkie pieniądze (w tym przypadku ok. 200 milionów dolarów budżetu), to umie zrobić z nich użytek.
Szczegóły fabuły filmu nie zostały podane, natomiast biorąc pod uwagę fabułę literackiego oryginału, można odnaleźć tam pewne tropy. Wszystko wskazuje na to, że będziemy świadkami losów Digory'ego Kirke'a (David McKenna) i Polly Plummer (Beatrice Campbell), którzy dzięki magicznym pierścieniom umożliwiającym podróż między światami, trafiają do „Lasu pomiędzy światami”. Więcej światła na to, co zobaczymy w "Narnii: Siostrzeńcu czarodzieja", może rzucić oficjalny zwiastun filmu, który właśnie został opublikowany w sieci. Możecie go zobaczyć poniżej:
Zwiastun to jednak nie koniec - wczoraj do sieci trafiły oficjalne plakaty filmu. Wygląda to naprawdę dobrze: dwójka dzieci na skrzydlatym koniu w kosmosie, a ciemna część plakatu układa się w głowę lwa. Zapowiada to epicki klimat, wywołuje pewne skojarzenia z "Niekończącą się opowieścią". Greta Gerwig wyraźnie wie co robi i nie mam wątpliwości, że dostarczy nam intrygujące widowisko.
Narnia: Siostrzeniec czarodzieja - obsada filmu
- David McKenna - Digory Kirke
- Beatrice Campbell - Polly Plummer
- Emma Mackey - Jadis
- Carey Mulligan - Mabel Kirke
- Daniel Craig - wujek Andrew Ketterley
- Meryl Streep - Aslan
- Ciaran Hinds
- Kobna Holdbrook-Smith
- Denise Gough
- Susan Wokoma
- Tom Bonington
- Ava Jager
- Gerard Monaco
- James Murray
- Samantha Spiro
"Narnia: Siostrzeniec czarodzieja" najpierw trafi do kin 12 lutego 2027 roku, a do oferty Netfliksa - 2 kwietnia.
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