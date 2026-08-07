Netflix wydał na to więcej niż na Bridgertonów. Absolutna nowość w ofercie

Netflix nie ma węża w kieszeni. Nie szczędzi grosza na swoje treści. Od dłuższego czasu coraz więcej inwestuje przy tym w transmisje na żywo. Upodobał sobie sport, dlatego pokazuje walki bokserskie, w których Mike Tyson mierzy się z Jakiem Paulem, turnieje tenisowe czy mecze NFL. Regularnie sprawdza, co najbardziej przypada do gustu użytkownikom. Teraz stawia na uwielbianą przez Polaków dyscyplinę. Niedługo subskrybenci platformy będą bowiem mogli obejrzeć piłkę nożną.



Już jakiś czas temu Netflix ogłosił, że dogadał się z FIFĄ. Nabył wyłączne prawa do transmisji dwóch nadchodzących mistrzostw świata w piłce nożnej. Pierwszy z turniejów pokaże już w przyszłym roku, kiedy to w Brazylii zmierzą się ze sobą najlepsze drużyny. Będzie to pierwsza edycja kobiecego mundialu rozegrana w Ameryce Południowej.

Netflix - piłka nożna droższa niż Bridgertonowie

W mistrzostwach świata w kobiecej piłce nożnej w Brazylii wystąpią 32 drużyny, które rozegrają łącznie 64 mecze w ośmiu miastach gospodarza. FIFA spodziewa się, że będzie to hit. Zainteresowanie kobiecym futbolem ciągle przecież rośnie.

Kontrakt FIFY z Netfliksem nie obejmuje samych rozgrywek. Dojdą do nich autorskie programy studyjne, materiały zza kulis i seriale dokumentalne. Wszystko po to, żeby budować zainteresowanie użytkowników przed i pomiędzy najbliższymi turniejami.

Jak podaje Bloomberg, za ekskluzywne prawa do transmisji dwóch nadchodzących edycji mistrzostw świata w kobiecej piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie Netflix zapłacił 200 mln dol. Oznacza to, że wydał na nie więcej niż 3. pierwsze sezony "Bridgertonów", które kosztowały łącznie 168 mln. To najlepiej pokazuje, jak platformie zależy na rozwijaniu segmentu transmisji wydarzeń na żywo.

Mimo wszystko 200 mln nie jest rekordową sumą wydaną przez Netfliksa na wydarzenia na żywo. Od 2025 roku platformę obowiązuje przecież umowa z WWE. Za jej sprawą serwis na 10 lat zyskał prawa do transmisji programów i gal największej federacji wrestlingu na świecie. A kosztowało go to 5 mld dol.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

Ładowanie...