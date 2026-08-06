W 3. sezonie 1670 usłyszycie hymn Ligi Mistrzów. Ukryte żarty muzyczne

Długo wyczekiwany 3. sezon "1670" zadebiutował w serwisie Netflix. Polska produkcja w zabawny sposób nawiązuje nie tylko do współczesnych wynalazków, jak paczkomat (skrzynkomat) czy barber (golibroda), ale również do popularnych utworów muzycznych. Oto 5 piosenek i kompozycji, które pojawiły się w najnowszym sezonie uwielbianej produkcji odcinkowej.

1670 - piosenki w 3. sezonie. 5 utworów muzycznych, które pojawiły się w serialu

Tako rzecze Zaratustra - Richard Strauss (2001: Odyseja kosmiczna)

W sekwencji otwierającej 3. sezon "1670" Jan Paweł Adamczewski opowiada historię pochodzenia Sarmatów, którzy wykluwają się z jaj gigantycznego orła Krystiana Rafała. Podczas tej opowieści w tle można usłyszeć podniosłą muzykę. Ten monumentalny wstęp to najsłynniejszy motyw muzyczny z filmu "2001: Odyseja kosmiczna" w reżyserii Stanleya Kubricka z 1968 roku. Poemat symfoniczny nosi tytuł "Tako rzecze Zaratustra", a skomponował go w 1896 roku Richard Strauss.

Zadok the Priest - Georg Andersen i George Frideric Handel (hymn Ligi Mistrzów)

W 3. odcinku o tytule "Jurodiwyj" odbywa się narada z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim. Kiedy Jan Paweł wchodzi do sali królewskiej, rozbrzmiewa podniosła muzyka. To utwór "Zadok the Priest" autorstwa Georga Andersona i George'a Friderica Handla, którzy może być dobrze znany fanom piłki nożnej. Na podstawie tej kompozycji muzycznej powstał bowiem hymn UEFA Champions League, który został napisany przez Tony'ego Brittena w 1992 roku. W serialu pojawia się jednak oryginalny tekst.

Moja i twoja nadzieja - Hey i Edyta Bartosiewicz

W epizodzie "Jurodiwyj" pojawia się drugie nawiązanie do znanego utworu muzycznego. Podczas odczytywania agendy przed przybyciem króla Wiśniowieckiego herold otwiera księgę i czyta punkt pierwszy: "Akceptacja tekstu pieśni dla powodzian, zachęcającej do wspierania ofiar potopu szwedzkiego. Odczytuję: Nic, naprawdę nic nie pomoże". Jest to oczywiście fragment polskiej piosenki "Moja i twoja nadzieja" autorstwa Edyty Bartosiewicz i zespołu Hey, który powstał w 1993 roku.

Co ciekawe, "Moja i twoja nadzieja" w rzeczywistości była hymnem solidarności w czasach wielkich powodzi w 1997, 2004 i 2024 roku, a czołowi polscy artyści nagrywali ten utwór jako cegiełki charytatywne dla ofiar żywiołu.

I Don't Want to Miss a Thing - Aerosmith

Jedną z najzabawniejszych scen w 3. sezonie "1670" jest scena, w której Jan Paweł zamierza wysłać swojego chłopa, Mirka, na Księżyc. Zostało to przedstawiona w 4. odcinku o tytule "Luna". Przed misją Mirek żegna się ze swoją żoną Dusią słowami: "Nie chcę zamykać oczu, bo nie chcę przegapić nawet chwili", podczas gdy w tle słychać znajomą melodię graną na flecie. Bohater cytuje fragmenty piosenki zespołu Aerosmith "I Don't Want to Miss a Thing", a muzyka towarzysząca tej scenie, podchodzi właśnie z tego kawałka.

Badinerie - Johann Sebastian Bach

W 7. odcinku, czyli "Flauto Traverso", Bogdan staje w szranki ze znamienitym flecistą, aby udowodnić, że świetnie gra na flecie. Podczas gdy szwagier Jana Pawła nie do końca radzi sobie z instrumentem, jego rywal wygrywa znaną melodię. Mowa o wirtuozowskim utworze o tytule "Badinerie", który stanowi finałową część II Suity orkiestry h-moll. Został skomponowany przez Jana Sebastiana Bacha w Lipsku w 1739.

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