Netflix nie rezygnuje ze sportu. Myśli o zakupie Premier League

Ładowanie...

Do niedawna Netflix w zasadzie w ogóle nie interesował się sportem, a już tym bardziej nie transmisjami na żywo. Wszystko zmieniło się w połowie listopada 2023 r. - właśnie wtedy Netflix wyemitował swoje pierwsze sportowe wydarzenie na żywo, a był nim program "The Netflix Cup". Nie było o nim jednak tak głośno, jak o kolejnym projekcie streamingowego giganta - transmisji na żywo walki Mike'a Tysona i Jake'a Paula.

Dziś Netflix ma już za sobą świąteczne rozgrywki futbolu amerykańskiego, a pod koniec 2024 r. serwis i WWE zawarli 10-letnią współpracę, dzięki której subskrybenci mają możliwość cotygodniowego oglądania na żywo sportowej rywalizacji spod szyldu WWE. Czy niebawem do sportów walki dołączy również piłka nożna?

REKLAMA

Netflix rozważa zakup praw do Premier League

Na początku października 2025 r. pojawiła się informacja, że sportowa oferta Netfliksa może wzbogacić się o piłkę nożną, a konkretnie - o Ligę Mistrzów UEFA. Wraz z Netfliksem o prawa do transmisji UEFA Champions League walczyli również inni giganci, tacy jak Disney i Amazon. Niedawno Disney+ pokazał zresztą transmisję na żywo meczu w ramach Ligi Mistrzyń i jest to jedyna platforma w Europie, która będzie transmitowała wszystkie 75 meczów sezonu sportowej rywalizacji kobiet. Widzowie mogą oglądać transmisję również z polskim komentarzem.

Przetarg zakończył się jednak dla streamingowego giganta fiaskiem, ale serwis się nie poddaje - chce zawalczyć o prawa do transmisji Premier League. Informację podał The Times, który doniósł, że o transmisję ligi angielskiej Netflix będzie rywalizował wraz z brytyjskimi nadawcami - Sky Sports i TNT Sports. Gdyby Netfliksowi udało się zakupić prawa, nie jest pewne, czy opcja transmisji na żywo oznaczałaby dodatkowe koszty związane z subskrypcją i modyfikację pakietów.

Pod koniec 2024 r. wyłączne prawa do transmisji wszystkich spotkań Premier League na terenie Polski w sezonach 2025/26, 2026/27 i 2027/28 nabył Canal+. Serwis przejął piłkarskie rozgrywki w ramach Ligi Angielskiej od platformy Viaplay, która w czerwcu bieżącego roku wycofała się z rynku polskiego. Dzięki temu subskrybenci Canal+ mogą oglądać już nie tylko spotkania w ramach LaLigi, Serie A czy Ekstraklasy, ale również Premier League.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 30.11.2025 14:20

Ładowanie...