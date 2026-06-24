Najlepszy serial Prime Video właśnie pobił The Boys

"The Boys" już się skończyło. W czasie trwania hitowego serialu na Prime Video zadebiutowała jednak inna antysuperbohaterska produckaj, która też podbiła serca widzów. "Niezwyciężony" cieszy się taką popularnością, że platforma Amazona chętnie go przedłuża o kolejne sezony. Ciągle to robi. Przecież parę miesiecy temu doczekał się 4. odsłony. A jak już dobrze wiadomo, na pewno nie będzie tą ostatnią.



Ze względu na swój antysuperbohaterski charakter "Niezwyciężony" siłą rzeczy narzuca skojarzenia z "The Boys". W nadchodzącym 5. sezonie będzie miał z nimi jeszcze więcej wspólnego. Przejmuje jedną z ich gwiazd. W kolejnych odcinkach usłyszymy głos Jacka Quaida, który w zakończonym niedawno hicie Prime Video wcielał się w Hughiego Campbella.

"NIEZWYCIĘŻONEGO" OBEJRZYZ NA: NIEZWYCIĘŻONY Prime Video

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Niezwyciężony przebija The Boys

Jak podaje The Hollywood Reporter, w 5. sezonie "Niezwyciężonego" Jack Quaid zagra Gravitatora - utalentowanego inżyniera, który wykorzystuje swe umiejętności w celach kradzieży. Oznacza to, że gwiazdor "The Boys" podłoży głos kolejnemu przeciwnikowi tytułowego superbohatera.

Nie dość że "Niezwyciężony" kradnie "The Boys" aktora, to jeszcze ich przebija. Chłopaki skończyli się bowiem na 5. sezonie. Antysuperbohaterska animacja od Prime Video doczeka się większej liczby odsłon. To już oficjalne. Taką decyzję w sprawie jej przyszłości podjęła właśnie platforma Amazona.

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Wygląda to tak że 4. sezon "Niezwyciężonego" niedawno się skończył. 5. ma się pojawić w przyszłym roku. Prime Video nie czeka jednak na wyniki jego oglądalności. Według Deadline, platforma Amazona już teraz zdecydowała, że produkcja dostanie 6. odsłonę.

Tak przedwczesna decyzja o przedłużeniu produkcji o kolejny sezon nie powinna nikogo dziwić. Nie dość, że ma ona ciągle powiększającą się bazę fanów, to jeszcze od lat trzyma równie wysoki poziom. To istny fenomen. Ostatnie trzy odsłony cieszą się 100 proc. pozytywnych recenzji od krytyków. Nie bez powodu więc po sieci krążą opinie, że "Niezwyciężony" to najlepszy dotychczas serial Prime Video.

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Rafał Christ Redaktor W serwisie Rozrywka.Blog zajmuje się przede wszystkim filmem. Jest miłośnikiem kina gatunkowego. Kiedy nie ogląda naparzających się superbohaterów Marvela, to prawdopodobnie rozpływa się nad eksploatacyjną obskurą. Poza tym jego teksty można znaleźć m.in. w „Kinie”, „Netfilmie” czy „Magazynie filmowym”. Jest współautorem monografii „Europejskie kino gatunków 2” i leksykonu „1000 filmów, które tworzą historię kina”. Zdarzyło mu się też publikować opowiadania. Znajdziecie je m.in. w antologiach „Mapa Cieni” i „Sny umarłych. Polski rocznik weird fiction 2020. Tom 2”.