Kiedy 5. sezon Invincible? Niezwyciężony szybko się nie skończy

Ładowanie...

„Niezwyciężony” to jeden z największych hitów w ofercie Prime Video. Ekranizacja komiksów Roberta Kirkmana, czyli legendarnego twórcy mającego w swoim dorobku również „The Walking Dead”, rozbiła bank. Animacja dla dorosłych o oryginalnym tytule „Invincible” jest z jednej strony brutalna, krwawa i odważna, a z drugiej potrafi wzbudzić na twarzy uśmiech oraz skłonić do refleksji.

REKLAMA

Ile będzie jeszcze sezonów „Niezwyciężonego”?

Do biblioteki Prime Video trafił dzisiaj ostatni, 8. odcinek świetnej 4. serii „Invincible”, zostawiając widzów z dużym poczuciem niedosytu. Wcale nie czuć, by historia zmierzała ku końcowi - i nic dziwnego! Jak na razie twórcy zekranizowali dopiero ok. połowę zeszytów, jakie Robert Kirkman zdążył napisać w ramach zakończonej już serii wydawanej w latach 2003-2018.

Można przy tym rozsądnie założyć, iż póki widzowie będą chcieli oglądać „Niezwyciężonego”, póty Amazon będzie tworzył kolejne sezony - przynajmniej do momentu, aż skończy mu się materiał źródłowy do ekranizacji. Z prostego rachunku wynika, iż tego powinno wystarczyć na jeszcze na ok. 4 serie, a do tego mogą pojawić się spin-offy poświęcone konkretnym postaciom z tego uniwersum.

„Invincible” w wersji komiksowej doczekało się kilku spin-offów, takich jak „Brit”, „The Pact”, „Atom Eve & Rex Splode”, „Guarding the Globe” i „Battle Beast”. Do tego zaliczyły w nim cameo postaci z innych serii wydawnictwa Image Comics, a w nich z kolei pojawiały się postaci z „Niezwyciężonego”, łącząc te tytuły w ramach tego samego uniwersum na wzór konkurencyjnych Marvela i DC.

A co na temat przyszłości ekranizacji „Niezwyciężonego” ma do powiedzenia sam twórca pierwowzoru, czyli Robert Kirkman? W jego mniemaniu serial, aby opowiedzieć historię Marka Greysona oraz jego bliskich do końca, powinien trwać od 7 do 9 sezonów. Jeśli tylko Amazon się z nim zgodzi, to możemy liczyć na jeszcze od 3 do 5 serii animowanego „Invincible”.

„Invincible” - kiedy 5. sezon?

Spin-offy i serie ekranizujące w pełni komiks „Invincible” to jak na razie pieśń przyszłości - o takich, które opowiadałyby o dalszych losach bohaterów na bazie autorskiego scenariusza nie mówiąc. Dobra wiadomość jest jednak taka, że prace nad 5. sezonem „Niezwyciężonego” już trwają. Dokładna data premiery nie jest znana, ale kolejnych odcinków spodziewamy między lutym a kwietniem 2027 r.

REKLAMA

No i nie ma co płakać po „Niezwyciężonym”, którego 4. sezon się skończył! Serial wróci najwcześniej za rok, ale fani ekranizacji komiksów są przez serwisy VOD obecnie dopieszczani jak nigdy. Wraz z finałem „Invincible” do Prime Video trafił dzisiaj kolejny odcinek „The Boys”, a w konkurencyjnym Disney+ pojawił się kolejny epizod „Daredevil: Odrodzenie”.

REKLAMA

Piotr Grabiec 23.04.2026 07:48

Ładowanie...