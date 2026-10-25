Ridley Scott wraca do świata Obcego. Ma zamknąć długą historię

Od jakiegoś czasu wiemy, że nowy „Obcy” powstaje. Choć na razie projekt jest w dość wczesnej fazie, poznaliśmy właśnie kluczową informację dotyczącą fabuły, czyli kto nada jej kształt.

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Franczyza o ksenomorfie, który grasuje w kosmosie, przeżywa obecnie prawdziwy rozkwit. Choć nie wszystkie filmy trzymają ten sam wysoki poziom, a artystyczne decyzje Ridleya Scotta pozostawiają czasem wiele do życzenia, nie da się zaprzeczyć, że marka żyje. Jeszcze w zeszłym roku otrzymaliśmy serial „Obcy: Ziemia”, a dwa lata temu bardzo udany „Obcy: Romulus”. A to jeszcze nie koniec.

Aktualnie trwają prace nad nowym filmem, którego Ridley Scott będzie producentem – razem z Michaelem Prussem, w ramach firmy Scotta, Scott Free. Choć film nie ma jeszcze reżysera i w ogóle jest bardzo tajemniczy, to wiemy, kto go napisze.

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Scenarzysta nowego filmu z serii Obcy

Jak podaje serwis The Hollywood Reporter, scenarzystą nowego filmu będzie Aaron Guzikowski. Scott i nowo zatrudniony twórca pracowali już razem przy serialu „Wychowane przez wilki”, który został zrealizowany dla HBO Max. Guzikowski napisał scenariusz do serialu, a Scott był producentem wykonawczym. Wyreżyserował również 2 pierwsze odcinki.

Na razie nie wiemy zbyt wiele o samym filmie. Doniesienia medialne informują jednak, że nowy film nie będzie kontynuacją filmu „Obcy: Romulus”, ale że może domknąć trylogię, na którą aktualnie składają się „Prometeusz” i „Obcy: Przymierze”.

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Aaron Guzikowski jest autorem scenariusza do telewizyjnego serialu „Wychowane przez wilki”, ale napisał także scenariusz do „Labiryntu” z Hugh Jackmanem i Paulem Dano. Guzikowski był również twórcą i producentem wykonawczym serialu „Red Road” z Jasonem Momoą.

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