Ridley Scott: ja nie zrobię nowego Obcego? Potrzymaj mi Ksenomorfa

Biorąc pod uwagę projekty, nad którymi pracuje Ridley Scott, można niewątpliwie uznać, że ma rozmach i jest zarobiony. Aktualnie promuje swój nowy film, postapokaliptyczny "Gwiazdozbiór Psa", w którym główni bohaterowie (w obsadzie Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin czy Guy Pearce) próbują przetrwać w świecie zdziesiątkowanym przez śmiertelną epidemię. Na liście przyszłych tytułów do realizacji przez Scotta jest m.in. "Wyspa skarbów" z Hugh Jackmanem, Owenem Cooperem i Hugh Grantem, biograficzny film o Bee Gees, reżyser od jakiegoś czasu sugeruje też, że zamierza nakręcić "Gladiatora III". O ostatnim projekcie wiadomo stosunkowo najmniej, ale znając Ridleya Scotta i jego niechęć do emerytury, jestem w stanie dopuścić do siebie myśl, że będzie tworzył do samego końca.

Ridley Scott wraca do Obcego. Nie tylko on

Skoro o tym mowa, od dawna trwa zamieszanie wokół tego, co dalej z serią "Obcy". Najnowszym filmem, będącym jej częścią, był "Romulus", nakręcony kilka lat temu przez Fede Alvareza. Z czasem okazało się jednak, że urugwajski reżyser nie będzie już dalej pracował przy kolejnych projektach - najpewniej przez różnice artystyczne, które pojawiły się w ramach współpracy z Ridleyem Scottem. Od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej żywo pojawia się też informacja, jakoby trwały prace nad zupełnie nowym, niepowiązanym z poprzednim, tytułem spod szyldu "Obcego", którym ma się zająć Sebastian Vanicek, reżyser niedawnego horroru "Martwe zło: Ogień".

To jednak nie jest informacja numer jeden z tego uniwersum. Ridley Scott bowiem, na łamach LA Times, potwierdził to, co sugerował od dawna - trwają prace przygotowawcze nad nowym filmem z serii "Obcy" i wszystko wskazuje na to, że to właśnie Scott stanie za jego reżyserskimi sterami. O projekcie wiadomo, że miałby on stanowić kontynuację "Obcego: Przymierze" - filmu, którego centralną postacią jest David, prowadzącego eksperymenty, których celem jest stworzenie istoty doskonałej, lepszej od gatunku ludzkiego.

W tę rolę (tak naprawdę podwójną) wcielił się Michael Fassbender, który - podobnie jak Scott - miałby również powrócić i znów być głównym bohaterem opowieści. Reżyser twierdzi, że akcja nowego, niezatytułowanego jeszcze filmu, miałaby się zacząć od stworzenia przez Davida "nowego, wspaniałego świata". To póki co jedyne konkrety, które padły z ust reżysera, ale wystarczające, by ci najbardziej zagorzali fani twórczości Scotta wpadli w stan ekscytacji - i ciężko ich za to winić. Zwłaszcza, że skoro reżyser wprost mówi o trwających pracach, to można założyć, że tym samym potwierdza, że ponownie zobaczymy Fassbendera w słynnej roli.

Pierwszy powrót Ridleya Scotta do "Obcego" dokonał się, gdy po dekadach przerwy stworzył uznawanego za prequel oryginalnego filmu "Prometeusza", w którym po raz pierwszy poznaliśmy postać graną przez "Fassa". Kilka lat później doszło do "Przymierza", a teraz wszystko wskazuje na to, że Scott po raz drugi wkroczy na znajome pastwiska. Biorąc pod uwagę wiek reżysera (89 lat) i liczbę projektów, które ma na swoim oku, na tym etapie chyba po prostu warto mu kibicować, by udało mu się je zrealizować, nawet jeśli ma się zastrzeżenia do jego formy w ostatnich latach. Drugiego takiego jak Scott nie będzie.

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